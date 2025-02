Holsteiner-hengst Chapter (5) na stalongeluk ingeslapen

De Holsteiner Verbandshengst Chapter (v. Conthargos) is ingeslapen. De vijfjarige hengst blesseerde zichzelf afgelopen herfst in een box waar hij tijdelijk stond in verband met een hengstenshow aldaar. De verwonding bleek ernstig en terugkerend, waardoor uiteindelijk is besloten hem in te laten slapen.

“Meerdere dierenartsen hebben een sombere prognose gegeven. Een permanente genezing of pijnvrij leven bleek onwaarschijnlijk. Chapter werd na overleg met de dierenartsen geëuthanaseerd”, aldus het Holsteiner Verband.

Chapter werd in 2023 op de voorjaarsveiling van het Holsteiner Verband ontdekt door toenmalig directeur Sebastian Rohde. De hengst, die toen nog door het leven ging als Corsar, bracht 50.000 euro op. In het voorjaar van 2024 scoorde hij een 8,51 gemiddeld in de sporttest in Verden en kreeg kort daarna ook zijn deklicentie in Elmshorn. Jayke Junge reed de hengst vorig jaar op Duits A*-niveau.

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband