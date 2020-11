Lothar Völz Holsteiner Fokker van het Jaar

Wie al eens op de Holsteiner keuring is geweest, weet dat zaterdag de dag is dat de Holsteiner fokkerij en haar fokkers uitvoerig in het zonnetje worden gezet. Hengstenhouder en fokker Lothar Völz kreeg dit jaar een bijzondere eer: hij werd fokker van het jaar.

Bijna 40 jaar geleden richtte Lothar Völz het Hengstenstation Völz in Wöhrden op en werkte hij nauw samen met het Holsteiner Verband toen hij zijn eerste stationshengsten Locarno en Mahmud uit Elmshorn kocht.

Het station ontwikkelde en groeide, ook hengsten als Calando I, Caletto I en II, Lord en Masetto dekten in Wörhden en later ook Ahorn, Athlet en Cantus.

Fokker

Maar ook als fokker vierde Völz grote successen: onder andere in 1985 toen twee Caletto II-zonen uit zijn fokkerij in Neumünster goedgekeurd werden: Caretino en Corleone. Caretino zou later een belangrijke rol gaan spelen in de fokgeschiedenis van Holstein en andere stamboeken: meer dan 60 van zijn zonen werden goedgekeurd in heel Duitsland, de meest bekende is uiteraard Casall.

Colman

Ook andere succesvolle paarden kwamen uit Wöhrden ter wereld: in 1999 kreeg de Carthago-zoon Colman, die nog steeds staat op het station van Völz, een dekbrevet. Colman heeft een tal van zeer succesvolle nakomelingen in de internationale sport, zo is hij onder andere de vader van L.B. Convall, die met Philipp Weishaupt in het zadel onder meer de Grote Prijs van Aken en Calgary won.

Zoon Sven

De passie voor het Holsteiner paard is een familieaangelegenheid bij Völz. Zoon Sven Völz nam in 1999 het station over en was bijvoorbeeld medeverantwoordelijk toen Carinjo v. Cascavelle werd in 2003 uitgeroepen tot kampioenshengst. Deze door Klaus-Hermann Holm gefokte hengst was niet alleen succesvol in de fokkerij maar ook in de internationale sport met Thomas Voss in het zadel. Ze eindigden onder meer als tweede in de Grote Prijs van Aken in 2012. In 2013 werd onder leiding van Sven Völz het hengstenstation Völz opgericht in Bienenbüttel.

VDL Stud

De familie Völz heeft altijd veel belang gehecht aan genetische diversiteit en heeft altijd gezocht naar interessante bloedalternatieven voor de Holsteiner merries. Dat doen ze onder andere als partnerstation van de VDL Stud.

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband