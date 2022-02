Hoogste IBOP-punten voor NMK-merrie Nanny Mc Phee in Brummen

Op de verschoven IBOP in Brummen gisteren slaagden tien dressuur- en vier springmerries. De NMK-merrie Nanny Mc Phee (v.Vitalis) liep onder Judith Ribbels naar 84,5 punten waarmee ze de hoogste score van de dag behaalde. Bij de springmerries scoorde de Chapeau TN-dochter Nice SF met 80 punten het beste resultaat.

Van de 16 dressuurmerries slaagden er tien, en drie daarvan kwamen uit op een puntentotaal van 80 of hoger. Met 84,5 punten was Nanny Mc Phee (Vitalis uit Funfun EB elite IBOP-dres sport-dres PROK van Sorento) van fokker en amazone Judith Ribbels de uitschieter van de dag.

9 voor de draf

“Deze merrie was afgelopen zomer al positief opgevallen op de keuring en liet ook onder het zadel zien een paard met een goede toekomst voor zich te zijn”, licht Toine Hoefs toe. “Ze was wel nog wat gespannen tijdens de verrichting, wat we hebben moeten meenemen in het cijfer voor de rijd- en bewerkbaarheid. Ze heeft een actieve stap, en heel veel techniek in draf. Daarin gaat ze goed bergopwaarts en is ze lichtvoetig. Ook het beeld in galop is goed, daarin maakt ze veel houding en heeft ze een goede techniek.” Nanny Mc Phee kreeg voor haar goede draf een 9.

Halfzus Mauro Turfhorst

Met 80,5 punten slaagde de Daily Diamond-dochter Nidaylia vd Watermolen (uit Hidaylia ster van Negro) van fokker Jan Greve. “Deze merrie heeft een ruime stap en scoorde 8,5’en voor haar goede draf, waarin ze veel gemak, ruimte en tact heeft, en voor haar goede rijd- en bewerkbaarheid.” Nidaylia is een halfzus van de KWPN-hengst Mauro Turfhorst.

Liliane-Elsarina direct Elite

Met een half puntje minder slaagde Liliane-Elsarina (Ferdinand uit Elsarina elite EPTM-dres pref PROK van Jazz, fokkers J. Zeewuster en Erven JS de Jager uit Sleen) van J.W. van Gilst, waarmee ze direct elite werd. “Dit is niet de meest grootramige merrie maar ze beweegt heel patent. Ze heeft een actieve en voldoende ruime stap. In draf heeft ze een mooie techniek in het voorbeen en laat ze veel gemak en tact zien. De galop is bergop en heeft een goede techniek. Ook viel ze positief op met haar goede rijdbaarheid, waarbij ze goed aan de hulpen staat.”

80 punten voor Nice SF

Bij de springmerries slaagden er vier van de zes, waaronder de Chapeau TN-dochter Nice SF (uit I-Nina Ricci SF ster van Numero Uno, fokker Henri Huis in ’t Veld uit Lettele) van Linda Keizer met 80 punten als hoogste score. “Deze merrie begon wat gespannen aan de verrichting en wat nog wat groen, maar bouwde wel positief op. Ze springt met veel afdruk, snelle reflexen, een goed lichaamsgebruik en goede techniek. Telkens goed met de schoft omhoog en daarbij maakte ze de sprong ook goed af achter”, licht Cor Loeffen toe, die samen met Stan Creemers de paarden beoordeelden.

Vleut-dochter ook Elite

“Omdat de IBOP vorige week werd afgelast vanwege de storm, waren er nu wel wat afmeldingen, dat is jammer. Aansluitend hebben we nog een sport-merrie in graad kunnen verhogen, dit is een goed ontwikkelde Vleut-dochter met een aansprekend front, goede bovenlijn en hard fundament.” Daarmee werd F (Vleut uit Nanda ster sport-spr prest van Indorado) van fokker Marieke ten Elsen direct elite. Ze heeft 17 winstpunten in het Z op haar naam staan.

Bron KWPN