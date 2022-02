Totilas knalt HorseTelex Wereldranking binnen op tweede plaats

Het niet de vraag óf het zou gebeuren, maar wanneer Totilas zou komen aan het benodigde aantal nakomelingen in de internationale dressuursport om in aanmerking te komen voor de HorseTelex Wereldranking (minimaal 15 nakomelingen). Dat moment is nu gekomen en Totilas (v. Gribaldi) knalt de A-ranking binnen op de tweede plaats.

De eerste plaats heeft Totilas nog niet direct kunnen kapen van de deze week deels aan de gebroeders Brouwer verkochte Spielberg, maar ook dat lijkt een kwestie van tijd te zijn.

Le Mans helpt Totilas over de grens

Vorig jaar haalden al de nodige Totilassen internationale scores voor hun vader. Vooraan natuurlijk de Olympiërs Glock’s Total US van Edward Gal, Go Legend van Marlies van Baalen en Te Quiero SFI van Christian Schumach. Later liep Governor onder Adelinde Cornelissen ook nog op het EK in Hagen en dan hebben we in Nederland natuurlijk ook nog Gals Glock’s Toto jr.

Inmiddels is daar voor Nederland ook nog Tørveslettens Titanium RS2 van Marieke van der Putten bijgekomen. Die combinatie kwam vanmiddag in Le Mans op 73,348% en dat was niet de enige Totilas daar. Go Legend was de tweede, Gotilas du Strape de derde. In de Intermédiaire II in Le Mans liep ook nog Sezuan’s halfbroer Straight Horse Don Tamino en die trok Totilas over de 15 paarden-grens.

In totaal zit Totilas nu precies op vijftien nakomelingen die de afgelopen twaalf maanden op FEI-wedstrijden actief waren.

Bijna gehele top-10 vol met ‘Hollandse’ hengsten

De HorseTelex A-ranking voor dressuurverervers is overigens echt een Nederlandse aangelegenheid op dit moment. Acht hengsten in de top-10 waren of zijn actief in Nederland, zes van de tien zijn KWPN’ers. Op 1 staat Spielberg van Team Nijhof en Stal Brouwer, op 2 dus Totilas, op 3 Negro van Gertjan en Anne van Olst, op 4 Totilas’ vader Gribaldi van Joop van Uytert, op 5 Johnson van Team Nijhof, op 6 Apache van Ad Valk, op 8 Ampère van Fritz Kudrun en Nico Witte en op 10 Rousseau van de Hilltop Farm.

