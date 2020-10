Bijna alle merries slagen voor IBOP in Panningen: ‘goede rijd- en bewerkbaarheid’

In het Limburgse Panningen hebben 19 merries een goede verrichting afgelegd in de IBOP. Met 82,5 punten kon Icecream (v. Negro) met de mooiste cijferlijst naar huis. Petro Trommelen en Marcel Beukers kenden minimaal 75 punten toe aan acht van de negen springmerries en aan elf van de twaalf dressuurmerries.

Daarmee slaagden 19 van de 21 deelnemende merries. “De kwaliteit in de breedte was opvallend vandaag. Ook waren we heel tevreden over hoe de merries zich lieten rijden en beoordelen, dat zorgde ook voor goede cijfers voor de rijd- en bewerkbaarheid”, vertelt Petro Trommelen. “En dat terwijl we vooral driejarige merries in de baan hebben gezien, dus dat is echt heel positief.”

‘Veel tritt en mooi voorbeengebruik’

De zevenjarige Icecream (Negro uit Mafindy keur sport-dres van Democraat, fokkers B.A.M. en A.A.C. Scholte-Plasman uit Vlijmen) van S.W. Versteijnen uit Berkel Enschot liep onder José van Haaren naar 82,5 punten. Voor de draf, galop, rijd- en bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard prijken 8,5-en op haar lijst. Aansluitend kon ze ook nog eens met 75 punten voor exterieur in het stamboek worden opgenomen, ster én keur verklaard.

“Dit is een merrie die met heel veel tritt in de benen beweegt. Ze heeft een mooi voorbeengebruik en draaft met veel kracht vanuit het achterbeen. Ze is heel expressief en laat zich fijn rijden. De galop kenmerkt zich door een sterk achterbeengebruik en bergopwaarts beeld.”

80 punten voor Franklin-dochter

De driejarige Mochadora E.H. (v. Franklin uit Havadora E.H. ster d-oc van Bretton Woods, fokker De Engelse Hoeve uit Grashoek) van D. van Nuys uit Mierlo scoorde 80 punten, waaronder een 8.5 voor de galop. “Een jeugdige merrie die alles met veel gemak deed. In de stap mocht ze misschien nog iets meer de hand volgen, in draf valt haar goede achterbeengebruik en dito verruimingen positief op. Haar galop is bergopwaarts, daarin heeft ze veel balans en goede techniek.” Dankzij deze verrichting werd Mochadora E.H. direct elite.

Direct elite

Bij de springmerries waren er geen uitschieters boven de 80 punten. Met 78 punten deed de driejarige Gaspahr-dochter Maureina (uit Zyreina Weering ster IBOP-spr prest van Solitair) van fokker M.W.M. Hanssen uit Maarheeze de beste verrichting. Ook deze merrie werd aansluitend, met zelfs 80 punten voor exterieur, ster, keur én elite verklaard.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl