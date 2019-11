Drie driejarige tuigpaardmerries slagen voor IBOP

Vanmiddag slaagden twee driejarige dochters van Atleet, genaamd Lenouk en Lindatine, voor de IBOP. Daarnaast slaagde ook de driejarige Ladora (v. Ditisem) voor de aanlegtest.

In totaal waren er drie driejarige merries, vier vierjarigen en een vijfjarige merrie aangemeld voor de IBOP. De vijfjarige merrie Joletta (v. Eebert) scoorde in handen van Henk Hammers 65,5 punten. De beoordeling van de vierjarige merrie Kareda (v. Eebert) eveneens in handen van Henk Hammers werd beëindigd vanwege een verwonding. Verder was er 71,5 punten voor Eebert-dochter Kiara gereden door Berry van der Nugten, 70 punten voor Karla Jerina (v. Dylano) gereden door Henk Hammers en een half punt minder kende het jurykorps toe aan Kereda (v. Fantijn) die werd gereden door Albert ter Berge.

Veel allure

De hoogste punten ging naar de Atleet-dochter Lenouk, die gefokt werd door en geregistreerd is bij stal Aris van Manen en B. Zwierenberg. Zij ontving 79,5 punten van de jury, waaronder een 8,5 voor de actie van het voorbeen en een 8 voor het algemeen beeld. Viggon van Beest vertelt over de merrie: “Een aansprekende tuigtypische merrie met veel allure, die met name opviel door haar front en voorbeen gebruik. De merrie toonde een hele goede verrichting.” De merrie werd gereden door Aris van Manen.

Drukke dag

Henk Hammers reed in elke groep van de vijf groepen mee. Hij scoorde 79 punten met dochter van Ditisem, Ladora, die werd gefokt door A. Kimenai uit Dongen). “Een aansprekende merrie die rondom ook een hele goede verrichting liet zien, maar ten opzichte van Lenouk iets moest toegeven in het front. De merrie heeft door middel van het slagen voor deze IBOP het keurpredicaat toegekend gekregen.”, aldus Viggon van Beest.

Jurywissel

Op de IBOP vandaag in Ermelo jureerde Lammert Tel samen met Berend Huisman en inspecteur Viggon van Beest. Voor de één na laatste groep moest er een jurywissel plaatsvinden. Joop van Wessel nam de plaats in van Lammert Tel, wiens fokproduct mee liep in de vierde groep. Lindatine (v. Atleet) behaalde 75,5 punten. “De merrie liet een nette verrichting zien met onder andere een 8 voor haar looplust. Lindatine mocht 75,5 punten ontvangen, waarmee de merrie keur-verklaard is.”, vertelt Viggon van Beest.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl/KWPN