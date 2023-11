IBOP Brummen: 87,5 punten voor Kyton-dochter Penny Lane

Op de tweede IBOP-dag in Brummen liep de NMK-merrie Penny Lane (Kyton x Wynton) van fokker Rom Vermunt en mede-geregistreerden Harrold en Jeannette Bruinier-van den Ham naar de topscore van 87,5 punten. Bij de springmerries was de hoogste score van 86,5 punten voor Nemesia (Verdi TN x Harley VDL) van fokker C. Koppelman.

Penny Lane kreeg eerder al 90 punten voor beweging op de stamboekkeuring en werd tweede op de CK. “Dit is een paard met een goede stap die met veel lichaamsgebruik werd vertoond”, licht Wim Versteeg toe. “Ze draaft met een hele goede beentechniek, een mooie bewegingsafloop van het voorbeen en een sterk ondertredend, dragend achterbeen. In de verruimingen bleef deze merrie heel gesloten. Ze galoppeert met veel sprong, gedragenheid en buiging in de gewrichten. Deze merrie werd op een hele sympathieke manier voorgesteld door Bart Veeze.”

Aansprekende Kjento-dochter

Philarose (Kjento x Citango) van fokkers M. & J.J.C. de Man liep onder Sharon van Dijk naar 81 punten. Deze merrie was al voorlopig keur en had reeds het D-OC predicaat, dus ze werd vandaag direct elite. “Dit is een heel aansprekende merrie die zich heel fijn liet rijden en een goede instelling heeft. Ze heeft een actieve stap met goede buiging in de gewrichten. Deze merrie draaft lichtvoetig met een aansprekende houding. Ze beschikt over een krachtige galop met een hele goede beentechniek. Deze merrie bleef heel mooi taktmatig in de verruimingen en werd heel netjes voorgesteld.”

86,5 voor Nemesia

De vijfjarige Verdi-dochter Nemesia (mv. Harley VDL) kreeg 86,5 punten voor haar IBOP. “Dit paard beschikt over een heel functionele draf die heel lichtvoetig is. Ze heeft een goede galop met heel veel balans en changeert heel makkelijk. Nemesia springt met heel veel overzicht en hele goede reflexen. Ze toont een hoge mate van voorzichtigheid en springt met veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen.”

High Shutterfly-dochter

Paradox XXV (High Shutterfly x Lucky Boy) van fokker R.E. van den Oudenrijn slaagde met 81,5 punten. “Deze merrie laat zich fijn rijden en heeft een heel functionele, gedragen draf. Ze springt met een heel goede beentechniek en veel lichaamsgebruik. Daarbij weet ze achter de sprong heel goed af te maken en toont ze veel vermogen.”

Loreane

Loreane (Cape Coral RBF Z x Numero Uno) van fokker J.H.W. Verver scoorde exact 80 punten. “Deze merrie draaft en galoppeert op een heel lichtvoetige manier, maar wel wat op de voorhand. Ze kan heel goed changeren en bouwde bij het springen heel positief op. Ze lijkt heel voorzichtig, springt goed met het lichaam naar boven en maakte de sprong achter steeds heel goed af.”

Bron: KWPN