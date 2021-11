IBOP Brummen: Verdi-dochter springt naar 85,5, Governor levert dressuurtopper

Vier merries scoorden vandaag boven de 80 punten in de IBOP in Brummen. Met 85,5 punten deed de door Joh. Lokhorst uit Andel gefokte springmerrie Nikki Contessa W (Verdi x Casall) de meest opvallende zaken. Bij de dressuurpaarden viel Governor-dochter Mistiek (mv. Tuschinski) van fokker A. van Erp uit Heesch positief op.

Van de acht springmerries slaagden er vijf. Absolute uitschieter bleek de driejarige Nikki Contessa W (Verdi uit V-Contessa W van Casall) van fokker Joh. Lokhorst uit Andel, die aansluitend ook nog in het stamboek werd opgenomen en ster/keur/elite verklaard met 85 punten voor exterieur.

Kapitale merrie

“Dit is een grote, langgelijnde en kapitale merrie met een sterk, aansprekend model. Ze galoppeert met veel afdruk en valt op met haar surplus aan vermogen”, licht Henk Dirksen toe. “Daarbij springt ze met een goede techniek, maakt ze de sprong achter telkens goed af en is ze atletisch op de sprong.” Deze topscoorder kreeg voor haar vermogen een 8, naast 8,5’en voor alle andere springonderdelen.

Governor

Zestien van de 24 dressuurmerries legden in Brummen de IBOP met goed gevolg af. Met 82,5 punten viel de Governor-dochter Mistiek (uit Bormiek elite IBOP-dres pref D-OC van Tuschinski) van fokker A. van Erp uit Heesch positief op. Daarmee werd ze direct elite. “Dit is een goed ontwikkelde, opwaarts bewegende merrie met een goede, tactvolle en actieve manier van stappen. Ze draaft met veel souplesse, kracht en een iets rollende voorbeentechniek. Datzelfde beeld zien we in galop, waarin ze opvalt met haar goede balans en beentechniek. Ze laat zich goed bewerken en toonde een fijne verrichting”, vertelt inspecteur Toine Hoefs.

Daily Diamond

Een half puntje minder verdiende de Daily Diamond-dochter Nevada Terma E.H. (uit Donna Terma elite IBOP-dres PROK van San Remo, fokker De Engelse Hoeve) van A.A.J. Aalbers uit Winssen. “Een complete merrie met drie fijne basisgangen. Ze beweegt met een hele mooie houding, een goede balans en ze blinkt in de galop uit met haar gedragenheid en techniek.” Ook deze driejarige merrie werd daardoor gelijk elite.

Expression

De Expression-dochter Nefertiti Salland (uit B.U. Carla elite sport-dres pref PROK van Fürst Heinrich, fokkers H. Tepperik en H. Sassen uit Heeten) van C.A. Wientjens uit Yarragon kwam boven de 80 punten uit. “Deze merrie stapt zuiver en met tact, waarbij ze nog wat meer zou mogen schrijden. Ze draaft bergopwaarts en heeft daarin een hele mooie voorbeentechniek. Hetzelfde beeld zagen we in galop, waarbij ze ruim voldoende gedragenheid toont. Ze laat zich ook goed bewerken.” Deze merrie slaagde met 80,5 punten en behaalde daardoor ook het elitepredicaat.

Uitslag

Bron: KWPN