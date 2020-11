IBOP Houten: Glamourdale-dochter naar hoogste score

De Glamourdale-dochter Klaproos (mv. Ampère) kwam vandaag in de IBOP in Houten met een 9 voor haar galop uit op de hoogste dagscore van 83,5 punten. In totaal slaagden 20 merries. Van de zes deelnemende springmerries verdienden er vijf het IBOP-predicaat.

Bij de 23 deelnemende dressuurmerries lag de kwaliteit wat verder uit elkaar. 15 merries slaagden, aangevoerd door de met 83.5 punten als best beoordeelde Klaproos (Glamourdale uit Equ elite IBOP-dres d-oc van Ampère, fokker Chris Snepvangers uit Bergen op Zoom) van Van Olst Horses uit Den Hout.

Klaproos direct elite

“Een heel fijn paard! Ze stapt netjes, draaft met veel beentechniek en goede balans, en heeft een zeer goede galop. Daarin is het beeld telkens heel mooi bergopwaarts. Ze beweegt met veel souplesse en toont goede aanleg als dressuurpaard.” Klaproos werd hierdoor direct elite.

81 voor Leoneda en Lenita

Twee dressuurmerries slaagden met 81 punten en werden daarmee beide elite. Met een 9 voor de draf kwam de vierjarige Leoneda (Governor uit Eda elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Zhivago) van fokker Nathalie Smeets tot dit totaal. “Deze merrie heeft een zeer goede draf met daarin goede beentechniek, veel veer en ze kan gemakkelijk schakelen. Met vijfmaal een 8, naast een 7.5 voor haar ruim voldoende stap, scoorde ze op alle onderdelen goed”, licht Marcel Beukers toe, die samen met Bart Bax de dressuurmerries beoordeelde. Ook de Ferguson-dochter Lenita (uit Fidanita elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker Joop van Wessel kwam uit op 81 punten. “Lenita beschikt over een goede stap waarin ze haar lichaam goed gebruikt. Haar galop heeft goede afdruk en balans, en daarin buigt ze goed in het achterbeen. Daarbij laat ze zich heel goed rijden.”

Springmerries

Met precies 80 punten was de vijfjarige Diamant de Semilly-dochter Karaat NC (uit Zarina pref prest PROK van Indoctro) van fokker N.C. de Graaf uit Loosdrecht de best scorende bij de springmerries. “Dit is een scherpe, heel patent springende merrie. Ze springt met veel afdruk, snelle reflexen en een goed lichaamsgebruik. Daarbij toonde ze zich voorzichtig en liet ze een goede instelling zien”, vertelt Marcel Beukers, die de springmerries samen met Henk Dirksen beoordeelde. De 1.61m metende Karaat NC werd aansluitend ster, keur en elite verklaard.

Bron: KWPN