IBOP Velddriel: dochter van Glock’s Toto Jr. naar hoogste dagscore

Ook op de tweede dag van de IBOP in Velddriel werd er goed gescoord. Met 85,5 punten deed Oxione (v.Glock’s Toto Jr.) van zich spreken en ook dochters van Kjento en Glamourdale scoorden 85 punten.

De beoordeling lag vandaag in handen van Wim Versteeg en Marian Dorresteijn. Van de 22 dressuurmerries slaagden er 14. De kwaliteit was wat wisselend maar wel met een stel duidelijke uitschieters.



Zeer compleet

Met een 9 voor de draf kwam Oxione (v. Glock’s Toto Jr.) van fokker E.J.M. van Vught uit Tilburg uit op de hoogste dagscore van 85,5 punten. “Deze vierjarige merrie heeft een heel goede stap, met daarin goede souplesse, activiteit en lichaamsgebruik. Ze draaft met veel schwung, een goed ondertredend en gedragen achterbeen, en veel souplesse. In galop valt haar goede kracht op, daarin is ze goed bergopwaarts en maakt ze veel sprong. Het is een heel aansprekende merrie die zich goed liet rijden en aansluitend via de stamboekopname 80 punten voor het exterieur verdiende en daarmee direct elite is geworden”, licht Wim Versteeg toe.

Topscoorders van Van Olst

Twee driejarige merries scoorden precies 85 punten. Met louter 8,5’en kwam de NMK-merrie Peru Dos (v.Kjento) van fokker Gerard de Bruyn uit Schelluinen tot dit totaal. “Deze merrie liet een heel gelijkmatige verrichting zien en laat zich goed rijden. Ze stapt actief, met een goede schoudervrijheid en souplesse. Ze heeft een heel sterke draf, waarin ze het achterbeen goed onderbrengt en met veel afdruk, houding en gedragenheid door de baan gaat. Die houding zagen we ook in de galop, waarin ze goede afdruk met beentechniek combineert.”

Een 9,5 voor de galop bracht ook Prima Donna M (v.Glamourdale) van fokker E. Meijer uit Landgraaf) op 85 punten. “Deze merrie maakte nog een wat groenere indruk maar liet zich al wel heel goed rijden en stond goed aan de hulpen. Haar stap is actief, en was in het begin wat gespannen waardoor ze meer lichaamsgebruik en overstap mocht laten zien maar dit verbeterde naarmate de verrichting vorderde. Ze draaft met goede beentechniek, kan heel goed schakelen en blijft daarbij mooi aanvullen vanuit het achterbeen. Haar galop is heel imponerend en dat lijkt ze zeker van haar vader te hebben meegekregen: ze heeft daarin heel veel ruimte, veel afdruk, blijft telkens heel mooi in balans op het achterbeen en doet alles met opvallend veel gemak. Echt een geweldige galop.”



Bovengemiddeld

Met 83 punten liet ook Princilla (v.Lennox U.S.) van fokker H.P. de Zeeuw-van Heuckelum uit Gellicum zien bovengemiddeld getalenteerd te zijn. “Deze actief stappende merrie heeft ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik in stap. Haar draf is actief, met een goede schoudervrijheid, zweefmoment, tact en achterbeengebruik. Ze galoppeert ruim en bergopwaarts, waarbij we nog wel iets snelheid nodig had. Over het algemeen viel ze op met haar goede looplust, goede rijdbaarheid en het beeld was heel vriendelijk.”

De Livius-dochter Powergirl van de broers Martin en André van Norel kwam uit op 81 punten en deed haar naam eer aan. “Deze merrie stapt ruim, actief en met ruim voldoende lichaamsgebruik. Ze heeft een heel sterke draf met veel kracht, een goed ondertredend achterbeen en komt ook in de verruimingen goed tot dragen. Ook haar galop valt op dankzij haar kracht en daarin heeft ze veel ruimte.”

Bron: KWPN