IBOP Wergea: Imme en Djura kroon, topscore voor Gerke

De eerste KFPS IBOP van 2022 in Wergea leverde vandaag voor Imme fan Veldzicht (v. Alwin 469) en Djura Ven (v. Jouwe 485) het kroonpredicaat op.

Imme fan Veldzicht werd kroon dankzij een AAA-score onder het zadel met Isabelle Vroomans. De Friese merrie, gefokt en in eigendom van Armanda de Vries, scoorde 83 punten. Voor impuls en houding&balans kreeg ze een acht. Het tweede kroonpredicaat verdiende Djura Ven. De merrie werd door Sabine van de Loenhorst naar 77 punten en een AA-score gereden. De vijfjarige merrie, gefokt en in eigendom van Adriaan van de Ven, kreeg voor alle onderdelen in de rijproef een zeven.

‘In galop maakt ze al veel sprong’

De juryleden waren enthousiast over Imme Fan Veldzicht. ”Een paard met een fijne houding en fijn bewerkbaar”, aldus Gotien Sipsma en Bodien Grijpstra. ”Voor haar leeftijd heeft ze al veel balans, een stap met takt en in draf een mooie houding met een goed voorbeengebruik, waarbij ze achter wel meer mag doortreden. In galop maakt ze al veel sprong.”

‘Draf actief en bergop’

”Ze heeft voldoende takt in stap, haar draf is actief en bergop”, aldus de jury over Djura Ven. ”In galop mag ze iets meer ruggebruik laten zien, maar heeft ze voldoende balans en sprong.”

86 punten voor Gerke

Met 86 punten haalde Gerke van de Dompstede (v. Wimer 461) in haar menproef met Udo de Haan de meeste punten binnen. ”De vierjarige Gerke liet een heel erg fijne houding zien en was constant in de aanleuning”, gaf de jury aan. Gerke, gefokt door de familie van Leeuwen uit Langbroek en in eigendom van Sebastian Schiller, was in stap wat kort maar overtuigde in draf. ”Ze laat veel lossigheid en afdruk zien in draf en in galop heeft ze veel sprong en is ze mooi bergop”, lichtte de jury toe.

