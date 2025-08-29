Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favorieten in de KWPN Online Auction op een rijtje te zetten. Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 40 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Goede afkomst

De veulens stammen af van zowel bewezen als beloftevolle vaders. Zo is het springveulen Van Emilion een rechtstreekse zoon van topvererver Emilion, en van moederszijde vertegenwoordigt hij de bewezen Sinaa-stam. Zijn moeder Fransinaa bracht al het internationale 1.45m-paard Jirsinaa en is zelf een halfzus van het Grand Prix-paard Sietse.

Ook de pedigree van het merrieveulen Varavola (Verdi x Ahorn) is opgebouwd met bewezen springgenen. Haar moeder sprong op 1.35m-niveau en bracht al meerdere 1.35/1.40m-paarden. Varavola heeft dezelfde grootmoeder als de 1.50/1.60m-paarden Hera FBH en Westham.

Het dressuurveulen Vinchenzi (Proud James x Just Wimphof) is een opvallende verschijning, afstammend van de kersverse wereldkampioen vijfjarigen. Uit zijn directe moederlijn komen onder andere de Lichte Tour-paarden Escudé, Be Cool Metall en Di Saronno.

Ook interessant is het merrieveulen Vitanova’s Sophia (McLaren x Apache), die een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac. Uit deze directe vertakking van de Charites-stam komen ook de Grand Prix-paarden Selevia’s Champion en Windsor.

Investeer in de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.