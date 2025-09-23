Van Olst Sales: 17.000 euro voor Renzo x Vivaldi

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van Van Olst Sales was Vivace – Naara I van Kairos (Renzo x Vivaldi) de absolute veilingtopper. Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 17.000 euro en blijft in Nederland.
die vierjarige van 18 geld als 6.000 , was koper de Dat veilingtopper de tweede handen enige de de nakomeling 10.000 Staten. betaald in onder euro kwam uit moeder het Renzo. de veilingtopper uit Vivaldi. Dit euro merrieveulen net van Ook In VDS de ging. een gefokt een voor en totaal over een veulens van een Kjento-zoon Vivandi was daarvan voor hamer kwamen Verenigde de werd
hengstveulen Duurste
in liepen (Kjento het Cover Nederland. en duurste dit euro biedingen Kairos was het Vainqueur daarmee de hengsveulen. x blijft 5.750 op Voor Deze Story) van Kjento-zoon
Nogmaals Renzo
gaat gaat Ook voor op. Frankrijk. België. euro voor (O’Frederic hengstveulen dan Visamante x euro bracht meer Het x (Renzo MCB Glamoudale) Fairytail) naar merrieveulen 5.500 Vicor Dit 5.000 naar B 5.000 euro
https://www.youtube.com/watch?v=_HApmqvZsQk
https://www.youtube.com/watch?v=Mj21NR-4Px8
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.