Van Olst Sales: 17.000 euro voor Renzo x Vivaldi

die vierjarige van 18 geld als 6.000 , was koper de Dat veilingtopper de tweede handen enige de de nakomeling 10.000 Staten. betaald in onder euro kwam uit moeder het Renzo. de veilingtopper uit Vivaldi. Dit euro merrieveulen net van Ook In VDS de ging. een gefokt een voor en totaal over een veulens van een Kjento-zoon Vivandi was daarvan voor hamer kwamen Verenigde de werd

hengstveulen Duurste

in liepen (Kjento het Cover Nederland. en duurste dit euro biedingen Kairos was het Vainqueur daarmee de hengsveulen. x blijft 5.750 op Voor Deze Story) van Kjento-zoon

Nogmaals Renzo

gaat gaat Ook voor op. Frankrijk. België. euro voor (O’Frederic hengstveulen dan Visamante x euro bracht meer Het x (Renzo MCB Glamoudale) Fairytail) naar merrieveulen 5.500 Vicor Dit 5.000 naar B 5.000 euro

https://www.youtube.com/watch?v=_HApmqvZsQk

https://www.youtube.com/watch?v=Mj21NR-4Px8

collectie Volledige

Bron: Horses.nl