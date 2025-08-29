Trigon Auctions brengt elite prestatiegenetica samen

Opnieuw is het team van Trigon Auctions gelukt om een uitzonderlijke collectie veulens samen te stellen, waarop geboden kan worden van tot en met 3 september. Tot de highlights behoren onder andere een halfbroer van Olympisch springpaard Gunder, een kleinzoon van de Olympische merrie Derly Chin de Muze en een kleinzoon van de legendarische Fragance de Chalus.

Met de kennis van wat de topsport vraagt, hebben de familie Van de Lageweg, Frederik De Backer en Jan Tops deze exclusieve collectie samengesteld met de hoogste kwaliteitsnormen. Nakomelingen van tophengsten als Ermitage Kalone, Emerald van ’t Ruytershof, Carrera VDL, Aganix du Seigneur, Baltic VDL en Kannan komen op 3 september onder de hamer.

Olympische bloedlijnen

Met het oog op de toekomstige sport en hengstenfokkerij bevat deze collectie meerdere veulens van uitzonderlijk belang. Zo is er Corneel van ’t Oost (v. Comthago VDL), een halfbroer van Olympisch paard Gunder en de 1.60m-presterende merrie Nauwsika van de Pereboom.

Corneel van t Oost

Corneel Van ’t Oost (Comthago x Randel Z)

Sam Perly Chin U Z (v. Sambucci de Muze) is een kleinzoon van Olympische merrie Derly Chin de Muze en dus nauw verwant aan de fenomenale Killer Queen VDM, die samen met Daniel Deusser meer dan €4 miljoen prijzengeld verdiende.

Sam Perly Chin U Z

Sam Perly Chin U Z (Sambucci de Muze x Hardrock)

Een ander opvallend veulen is Aganix Diamant U-Z (v. Aston VDL), waarvan de moeder een volle zus is van de 1.60m-paarden Cristel (Max Sebrechts) en Diacento (Alicia Page).

Aganix Diamant U Z

Aganix Diamant U-Z (Aston x Diamant de Semilly)

Even indrukwekkend is Coastleader v/d Braembeier Z (v. Carrera VDL), een halfbroer van het 1.60m-paard Evita van ’t Zoggehof en kleinzoon van de beroemde Fragance de Chalus, de moeder van de legendarische Mylord Carthago.

Coastleager vd Braembeier Z

Coastleader v/d Braembeier Z (Carrera x Rubens du Ri d’Asse)

Het merrieveulen Energy van de Annahoeve combineert de Olympische hengst Emerald van ’t Ruytershof met de 1.60m springmerrie Vesta III (v. Andiamo) – waardoor haar pedigree bijzonder sterk is.

Energy van de Annahoeve Z

Energy vd Annahoeve Z (Emerald van ’t Ruytershof x Andiamo)

Daarnaast zijn er moederlijnen vertegenwoordigd die al toppaarden voortbrachten zoals H&M Extra, Liscalgot, Cella en Vagabond de la Pomme.

Informatie beschikbaar

De volledige collectie is te bekijken via www.trigonauctions.com. Alle veulens zijn veterinair gekeurd en het team van Trigon Auctions staat klaar om verdere vragen te beantwoorden. De eerste kavels sluiten op woensdag 3 september vanaf 19:00 uur.