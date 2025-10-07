305.000 euro voor Chacoon’s Love PS in Flyinge Open Sales

De recent overleden Chacoon Blue (lees hier meer) bracht dit jaar al meerdere veilingtoppers, zoals de voor een ton verkochte Cooney (mv. Los Angeles). Afgelopen zaterdag bracht zijn dochter Chacoon’s Love PS (mv. Stakkato Love) op de Flyinge Open Sales, een veiling van Paul Schockemöhle, met 305.000 euro het hoogste bedrag op. Nog zes paarden wisselden voor meer dan 100.000 euro van eigenaar.
https://www.youtube.com/watch?v=ORIUTJRJF1c
Alle veilingresultaten.
Bron: Horses.nl
