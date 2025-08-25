Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Foal Auction

Vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de negen spring- en 32 dressuurveulens in de KWPN Online Foal Auction. Hoogste tijd dus om uw definitieve keuzes te maken.

Collectie.

Geïnteresseerden uit onder meer Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit 41 veulens, afstammend van hengsten als One Million, McLaren, Kjento, Ermitage Kalone en Cero Blue TN.

Prestatiegenen

Het merrieveulen Violeta Sodorette (Frankie Lee x Spielberg) heeft dezelfde grootmoeder als het internationale Grand Prix-paard Domino (v. Spielberg) van Alexandre Ayache. De One Million-dochter Vivica Fox (mv. Charmeur) is een halfzus van het Lichte Tour-paard Nicholson en Viola-Obertje (O’Frederic x Florencio) is gefokt uit de volle zus van het internationale Grand Prix-paard Joolz. Laatstgenoemde is ook nauwverwant aan de internationale Grand Prix-paarden Bonzanjo en de hengst Tango. Ook een belofte voor de toekomst is bijvoorbeeld de Powerbank-dochter Vayena BR (mv. Desperado), wiens moeder met 83,5 punten heel goed getest is in de IBOP.

De springpaardenliefhebbers hebben eveneens genoeg te kiezen in deze veiling. Zo is de Dorian Grey TN-zoon Victor van den Hoogeweg (mv. Chacoon Blue) gefokt uit een goede sportstam. Hij gaat in de derde generatie terug op de internationale 1.50m-merrie Belle van den Hoogeweg en is daarmee ook verwant aan de 1.55m-paarden Cartouch en Elliot.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair onderzocht, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.