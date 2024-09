8.500 euro voor Olsen W VDL-dochter in vijfde KWPN Online veulenveiling

Het platenbonte merrieveulen Uleine trok in de vijfde KWPN Online veulenveiling de meeste aandacht en blijft voor een bedrag van 8.500 euro op Nederlandse bodem. Vader Olsen W VDL is de eerste KWPN-goedgekeurde zoon van de zeer succesvolle hengst VDL Glasgow van ’t Merelsnest.

Moeder Cuba Libre W Z (v. Carrera VDL) staat eveneens aan de basis van de AES-goedgekeurde hengst Maxwell W (v. Etoulon VDL) en de KWPN-goedgekeurde Cohinoor VDL-zoon Nouri W VDL. Het tweede geld van 7.500 euro ging naar de Ermitage Kalone-zoon Urmitage W, die zijn verdere loopbaan zal voortzetten in Italië. Het Ermitage Kalone-bloed was gewild in Italië, want ook het merrieveulen Utermie II gaat de oversteek maken. Voor haar werd 7.000 euro neergelegd.

Collectie

De collectie bestond uit 34 dressuur- en 11 springveulens, afstammend van hengsten als Vitalis, Obsession Taonga, Extreme U.S., Le Formidable, Desperado, Ermitage Kalone, Comthago VDL en Tangelo van de Zuuthoeve. De springveulens waren deze editie duidelijk in trek en gingen voor een gemiddelde verkoopprijs van 5.818 euro van de hand, het gemiddelde bij de dressuurveulens bedroeg 3.897 euro.

Dressuur

In de dressuurrichting werd het meeste geld betaald voor het hengstveulen Unic. Vader Vaderland, die met Dinja van Liere vandaag nog tweede werd in de Lichte Tour-kür op de Dutch Masters, is inmiddels verkocht aan Gestüt Brune van Bernadette Brune met het oog op de sport. Het veulen vertrekt voor 6.000 euro richting de Verenigde Staten.

Ook het hengstveulen Unalaska zal afreizen naar Amerika voor een bedrag van 5.500 euro. Vader Desperado maakte op het toneel van het WK jonge Dressuurpaarden zijn tweede comeback in de sport van dit jaar (naast de Dutch Masters in Den Bosch) en won zowel de 3* Grand Prix als de kür. Eveneens 5.500 euro was er voor de One Million-zoon Unico, die voor dat geld behouden blijft voor Nederland.

Gehele collectie

Bron: Horses.nl