All filly-editie Foal Auction 111: 33.000 euro voor dochter van United Touch S

Usha Touch Key Z (v. United Touch S). Foto: Foal Auction 111

Op de tweede editie van de Foal Acution 111, een exclusieve all filly-veiling, werd Usha Touch Key Z met 33.000 euro het duurst verkocht. Deze dochter van United Touch S uit de befaamde Usha-stam werd voor dat geld naar Oostenrijk verkocht.

De Impress-K van ’t Kattenheye Z-dochter Charisma Dwerse Hagen bracht met 20.000 euro het tweede geld op en vertrekt naar Italië. Charisma is gefokt uit Cute van ’t Vossenhof Z, die eerder die week nog tweede en derde werd in internationale zesjarigen-proeven in Lier.

Eluna Z (Ermitage Kalone x For Pleasure), de halfzus van Zoe Conters Grand Prix-winnares La Una, bracht 17.000 euro op. Zij verhuist naar China.

De gemiddelde verkoopprijs lag op bijna 13.000 euro. Van de 32 aangeboden veulens werden er uiteindelijk 28 verkocht.

Bron: Persbericht

