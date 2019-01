Glock’s Trafalgar niet naar Totilas-show op KWPN Hengstenkeuring

Glock's Trafalgar (Totilas x Lord Loxley I) is afgemeld voor de show 'Black Magic' aanstaande vrijdagavond op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. De zevenjarige hengst blijkt niet fit te zijn. De show is ook van tijdstip gewisseld: Totilas en zijn zonen en kleinzonen sluiten nu de vrijdagavond af om 22.45 uur. De show ‘Glock's Johnson TN bedankt!’ staat nu om 20.25 uur op het programma.

De show Black Magic staat nu om 22.45 uur gepland. Dressuurlegende Totilas wordt aan de hand voorgesteld en zijn zonen Glock’s Total US en Glock’s Toto Jr. komen onder Hans Peter Minderhoud en Edward Gal in de ring. De vierde KWPN-goedgekeurde zoon, Governor, maakt onder Adelinde Cornelissen ook zijn opwachting. Eerder op de avond neemt hij al deel aan de VHO Trofee.

Kleinzonen Totilas

Ook Totilas zijn kleinzonen ontbreken niet in deze show: Kayne (v. Governor), Koning (v. Governor), King Karim (v. Glock’s Toto Jr.) en Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.), maken ook hun opwachting. Nadat zij eerder op deze avond worden gereden in de presentatie van de jaargang 2018, komen zij speciaal voor deze show nogmaals in de piste, ditmaal aan de hand.

Afscheid Johnson

Het sportieve afscheid van Glock’s Johnson TN (v. Jazz) vindt vrijdag om 20.25 uur plaats. Johnson is jarenlang een vaste waarde geweest voor het Nederlandse dressuurteam onder Hans Peter Minderhoud. Samen hebben zij de jongepaardencompetities doorlopen met als eindstation de Olympische Spelen. Vorig jaar ontving de Jazz-zoon het preferentpredicaat op basis van zijn nafok. Volgens Hans Peter Minderhoud is Johnson een echte koning, en waarom hij dat is laat hij vrijdagavond aan het publiek zien.

