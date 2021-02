Kjento topper van ijzersterke K-jaargang

Over de vraag elke hengst de prijsuitreiking zou hebben aangevoerd, als corona de KWPN-hengstenkeuring niet in een andere vorm had gedrongen, werden de kenners achter het beeldscherm het eens met de jury. Kjento maakte met zijn draf en galop maar weer eens zoveel indruk dat er wel een 10 en een 9.5 op het bord moest verschijnen. Maar voor het overige viel er op de beoordeling van de aanlegtest voor zesjarige hengsten nog wel wat af te dingen.

Kjento is de eerste onder zijn gelijken. Zo kan je het ook zeggen. De kwaliteit is in de K-jaargang zo rijkelijk voorhanden, dat smaak- en interpretatieverschillen de doorslag kunnen geven. Een voorbeeld: de als laatste geplaatste Kaygo (76 punten) is nog steeds een extreem goed dressuurpaard, dat bij een andere jurering zeker hoger was geëindigd.

‘Grand Prix’

Kjento behaalde 90 punten, met onder meer een royale 7.5 voor de stap, die pas bij de vrije stap voldoende ruimte en lichaamsgebruik had. Bij de 10 voor de draf en de 9.5 voor de totale indruk, nam jurywoordvoerder Joyce van Rooijen het begrip ‘Grand Prix’ meerdere keren in de mond.

Kyton naar 89 punten

De mooie cijfers voor de Negro-zoon Kjento stonden verder niet ter discussie. Maar bij de 89 punten voor Kyton fronsten er wel enkele wenkbrauwen. De juryleden Van Rooyen, Toine Hoefs en Johan Rockx zullen hebben gefocust op de ‘go’ van deze Ferguson-zoon, op de tritt die hij in de benen heeft en zijn fijne, gedragen galop (9.5) die al heel klein kan worden. Maar de vos bleef onder Bart Veeze steeds wat horizontaal en werd soms kort in de hals.

Glock’s Taminiau

84 punten waren er voor Glock’s Taminiau en Hans Peter Minderhoud. De draf en de totaalindruk werden met een 8.5 gewaardeerd. De zoon van Glock’s Toto Jr liet eem goed gebruik van het voorbeen zien, maar zou volgens de jury bij het verruimen nog meer op het achterbeen moeten blijven.

Kayne: werkwillig

Adelinde reed Kayne (v. Governor) naar 81 punten. De royaal ontwikkelde hengst doet alles heel makkelijk, excelleerde met zijn gedragen, lichtvoetige galop, maar volgens de jury was het sterkste onderdeel nog wel de harmonie (8.5) die bleek uit de werkwilligheid en de vriendelijkheid van het beeld.

Niet overgewaardeerd

Met 78 punten werd King van het Haarbosch niet overgewaardeerd. Onder de zwangere Jesslin Galiart liep de Spielberg-zoon heel makkelijk en lichtvoetig in een aansprekende zelfhouding, met veel tact en balans in de drie basisgangen. Aanvankelijk was King net de spectaculairste van zijn jaargang, maar zijn aanleg en rijkwaliteiten laten hem grote vooruitgang maken.

Spectaculaire Koning

Spectaculair juist was Koning (Governor x Bretton Woods) onder Emmelie Scholtens. Maar zijn stap (6.5) deed hem geen goed en de jury zag bovendien een kleine ongelijkheid linksachter, waardoor ook het cijfer voor totaalindruk omlaag ging naar 7.5. Het eindcijfer was 77.

Kaygo: gedragen en harmonieus

Een puntje meer dan Kaygo, de Capri Sonne-zoon uit de fokkerij van Leunus van Lieren. Deze hengst werd nog wel het meest ondergewaardeerd. In aanmerking nemend dat de gedragenheid en de oprichting sterk door de ruiter kunnen worden beïnvloed, onderscheidde Kaygo zich juist met gedragenheid en zelfhouding bij een harmonieus beeld van het gereden zijn.

