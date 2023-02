My Blue Hors Santiano vertrekt uit Nederland en gaat naar Blue Hors

Zoniks halfbroer My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) vertrekt naar eigenaar Stoeterij Blue Hors. De zesjarige hengst, die in Nederland vele successen boekte onder Renate van Uytert en veel gebruikt werd door de fokkers (253 veulens in 2022!), dekt komend dekseizoen in Denemarken.

Joop en Renate van Uytert vinden het jammer dat de hengst gaat. “Wij denken zelf dat het een mega paard wordt, want wat je thuis in training ziet en op wedstrijd is een nog een groot verschil. Maar Blue Hors wil hem graag in Denemarken hebben.”

Vele successen in Nederland

My Blue Hors Santiano boekte vele successen in Nederland. De via de zadelpresentatie aangewezen hengst viel in het verrichtingsonderzoek al op, vooral op met zijn galop waarvoor hij een 9,5 kreeg. “Deze hengst heeft ook een goed schakelvermogen, beweegt mooi met de schoft omhoog en met een mooi gebruik van het voorbeen. Hij toont nu al veel aanleg tot sluiten, met name ook in de galop. En daarbij is hij heel evenwichtig in het karakter.” In totaal kreeg hij in het najaarsonderzoek van 2020 87,5 punten.

Onder Renate van Uytert-Van Vliet was My Blue Hors Santiano zeer succesvol in de Nederlandse jonge paardencompetities. Hij won afgelopen zomer de Pavo Cup voor vijfjarigen en werd eindigde zojuist als derde in de hengstencompetitie (waarin hij ook één wedstrijd won).

Fokkers

Daarnaast was de eerste Sezuan die in Nederland werd goedgekeurd (en met zijn Deense afstamming aan moederszijde ook vrij bloed meebracht) zeer populair bij de fokkers. In 2022 bracht hij de meeste KWPN-veulens.

