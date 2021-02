Programma TP-keuring in april krijgt vorm

In september werd bekend dat de eerste en tweede bezichtiging van de tuigpaardhengsten niet in januari en februari zijn gepland, maar op 3 april 2021 op één dag worden georganiseerd. Nu begint het programma ook echt vorm te krijgen.

Hoe het programma van de Hengstenkeuring Tuigpaard in Ermelo er exact uit gaat zien is afhankelijk van de maatregelen met betrekking tot de Covid-19 regelgeving. Toch zijn er alvast een aantal nieuwe ontwikkelingen in het programma opgenomen.

Tarief

Aangezien de kosten voor het organiseren van de hengstenkeuring Tuigpaard lager zijn, is het tarief voor de tweede bezichtiging verlaagd naar 150 euro.

Röntgenologisch onderzoek

Normaal moeten tuigpaardhengsten röntgenologisch zijn onderzocht (PROK) vóór deelname aan de tweede bezichtiging. Nu deze bezichtigingen op dezelfde dag worden georganiseerd, is besloten dat aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek en primering van hengsten onder voorbehoud van het PROK-resultaat van de hengst wordt vergeven. Voor 1 mei 2021 moet het resultaat van het PROK-onderzoek bekend te zijn.

Exterieur beoordeling

Nieuw is ook dat de hengsten dit keer aan het begin van het programma op de straat worden beoordeeld op exterieur en correctheid. Nadat alle hengsten lineair gescoord zijn, komen zij individueel in de ring voor de beoordeling op beweging. Voorheen werd elke hengst in de baan beoordeeld op exterieur en direct aansluitend op beweging.

Oregon Trofee

Op dit moment is het niet toegestaan om de paardensport in competitieverband te bedrijven. De verwachting is dat ook de komende maanden dit nog niet mogelijk is, daarom is besloten de Oregon Trofee dit jaar niet te verrijden.

Bron: Horses.nl/ KWPN