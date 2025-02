Secret Lover wint KWPN Hengstencompetitie klasse M, dagprijs voor Obsession Taonga

De KWPN Stallion Show vormde vanavond het decor voor een ontzettend spannende finale in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse M. Vitalis-zoon Obsession Taonga nam de dagprijs in ontvangst met een topscore van 90,6 punten, maar Secret Lover (v. Secret) won de nek-aan-nek-race om de eindzege.

Charlotte Fry en Secret Lover (Secret x Fürstenball, fokker B. Zumbruch uit Wangerland) wonnen al de voorselecties in Kronenberg en Groningen, daarom gingen zij met een voorsprong richting de finale. De complete hengst kreeg een totaalscore van 90,2 met als hoogtepunt een 9,3 voor de galop. Ondanks dat de combinatie net naast de dagzege greep, gaan ze wel met de titel naar huis in deze finale.

Talent voor verzamelen

Maarten van der Heijden lichtte namens het jurykorps de finaleproeven toe. “Dit is een paard met een heel mooi silhouet en heel veel talent voor het verzamelen. Hij toonde heel werkwillig en maakte mooie overgangen. De galop viel op met veel vlijt en activiteit, daarbij blijft hij altijd mooi bergop. De stap heeft veel takt en verbeterde gedurende proef. In draf zagen we veel schwung, takt en schoudervrijheid.”

Top drie

Met een miniem verschil van 0,2 punten ging de reservetitel naar Lara van Nek en Obsession Taonga (Vitalis x All At Once, fokker Stal 104 uit Wijdewormer). “De stap is heel vlijtig, ook na de overgangen is de eerste pas meteen zuiver en mooi in de ontspanning. Hij draaft met veel afdruk, waarbij het achterbeen altijd mooi aangesloten is en ondertreedt. De galop is goed in de takt met heel veel zelfhouding.” Op de derde plek eindigde Ibiza-zoon Ozzy TN (mv. For Romance I, fokker C. Ortmann Ellerbrock uit Friesoythe) onder het zadel van Kim Alting.

HC klasse M competitiewinnaar Secret Lover met Charlotte Fry. Video: Equestrian Communication

Lara van Nek en Obsession Taonga, winnaars van de dagprijs KWPN Hengstencompetitie klasse M. Video: Equestrian Communication

Bron: KWPN