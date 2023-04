KWPN VO springen 2023: vierjarigen On the Spot en Boston VDL naar topscores

Het KWPN voorjaarsonderzoek 2023 zit er al weer op. Het KWPN is twaalf springhengsten (acht driejarigen en vier ouderen) rijker. De vierjarigen On the Spot (v. Diamant de Semilly) van fokkers Jan en Willem Greve en Boston VDL (v. Baltic VDL) van de VDL Stud springen naar topscores: 88,5 en 87,5 punten. Bij de driejarigen is de hoogste score voor de premiehengst Profit (v. Gaspahr) met 86 punten.

Eigenlijk doorliepen springdertien hengsten het KWPN voorjaarsonderzoek 2023, maar Luigi vd Zeijerweg (Luigi d’Eclips x Nabab de Reve) van fokker J.R. Krijthe en Stal Brouwer kon helaas geen examen doen. De hengst kreeg kort voor het eindexamen koliek en moest naar de kliniek worden gebracht. In overleg met de eigenaren kijkt het KWPN hoe het traject tot goedkeuring nu wordt vormgegeven.

Smaakmakers

Twee vierjarige hengsten bleken ware smaakmakers. Het werd qua punten een nek-aan-nek-race tussen topscoorder On The Spot (Diamant de Semilly uit Kathelien W keur IBOP-spr van Cornet Obolensky) van fokkers Jan en Willem Greve uit Haaksbergen/Markelo en de Baltic VDL-zoon Boston VDL (uit Jeune Dame VDL ster van Zirocco Blue VDL) van de VDL Stud. Met negens voor galop, reflexen, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard kwam de genetisch interessante On The Spot uit op 88,5 punten. Boston VDL deed daar weinig voor onder en kwam tot een fraaie score van 87,5 punten, met negens voor zijn galop, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard.

Toppers maken dat Loeffen zelf weer wil rijden

“Ik heb al heel wat verrichtingsonderzoeken meegemaakt maar moet zeggen dat deze twee hengsten me echt verleiden om zelf weer eens plaats in het zadel te nemen. Beide hengsten zijn zeer comfortabel te rijden en laten veel aanleg als springpaard zien”, lichtte Cor Loeffen toe.

Ook de vierjarige Hermantico-zoon Ormantico (uit Dark Princess elite EPTM-spr PROK van Chin Chin, fokker A.M. Reuzenaar uit Schaijk) van Herman Seiger is ingeschreven met een mooie score. Deze lichtvoetige en met zeer goede beentechniek springende hengst kwam tot een totaal van 83,5 punten.

Premiehengsten

Bij de driejarigen kwam premiehengst Popino-Larus, nu omgedoopt tot Profit (Gaspahr uit Tina-Laris stb prest PROK van Voltaire, fokker Jan Hoppenbrouwers uit Weert) die na de verkoop in de KWPN Select Sale geregistreerd staat bij Parco Sport Horses Est. uit Schaan, tot de topscore van 86 punten. Met een 9 voor galop en 8,5’en voor alle andere springonderdelen heeft hij een prachtige cijferlijst behaald.

Met 82 punten deed premiehengst Power of Zsazsa (Kannan Jr. uit Zsa Zsa elite IBOP-spr sport-spr pref prest PROK van Sam R) van fokker Carin Huisman-Holst uit Mookhoek en mede-geregistreerden familie Kramer uit Oud-Beijerland en Sjaak van der Lei uit Sint-Michielsgestel eveneens een overtuigende verrichting. In totaal zijn negen van de twaalf hengsten ingeschreven met een score van 80 punten of hoger, waarmee de kwaliteit hoog bleek dit verrichtingsonderzoek.

Ingeschreven vierjarigen

On the Spot (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky x Carambole): 88,5 punten

Fokker: Jan en Willem Greve, Haaksbergen

Eigenaar: Fokkers

Stap: 7,5, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8,5, Galop: 9, Reflexen: 9, Techniek: 8,5, Vermogen: 9, Rijdbaarheid: 9, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 9

Boston VDL (ex. Origami VDL v. Baltic VDL x Zirocco Blue VDL x Cardento): 87,5 punten

Fokker: VDL Stud, Bears

Eigenaar: Fokker

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 8, Galop: 9, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 9, Rijdbaarheid: 9, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 9

Ormantico (ex. Our Prince TR v. Hermantico x Chin Chin x Zeus): 83,5 punten

Fokker: A.M. Reuzenaar, Schaijk

Eigenaar: Herman Seiger, Harbrinkhoek

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 9, Techniek: 8, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 9

Toledo VDL (Tobago Z x Chellano Z x Carthago): 81 punten

Fokker: Rudy vd Bruggen, Poppel

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 7,5 Draf: 7,5 Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 8,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8

Ingeschreven driejarigen

Profit (ex. Popino-Laurus v. Gaspahr x Voltaire x Iroko): 86 punten

Fokker: J. Hoppenbrouwers, Weert

Eigenaar: Parco Sport Horses Est., Schaan

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8, Galop: 9, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Power of Zsasa (Kannan jr x Sam R x Now or Never M): 82 punten

Fokker: C.C. Huisman-Holst, Mookhoek

Eigenaar: Fokker, Sjaak van der Lei & M.G. Kramer v/d Meer

Stap: 6,5, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 7, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

Parker Merelsnest VDL (ex. Usmano Merelsnest v. Hardrock Z x Nabab de Reve x Lys de Darmen): 80,5 punten

Fokker: Stoeterij ’t Merelsnest, Ursel

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 7, Draf: 6, Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 8,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Portorico VDL (ex. Colorado VDL v. Cornet Obolensky x Argentinus x Lefevre): 80 punten

Fokker: VDL Stud, Bears

Eigenaar: Fokker

Stap: 6,5, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8, Galop: 8,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 8, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Pharao (Vigo d’Arsouilles x Indioctro x Uniek): 80 punten

Fokker: Gebr. Lohuis, Nijverdal

Eigenaar: Fokker & Robin Zwartjens, Raalte

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 8, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8

Plato (Panenka de Kalvarie x Vigo d’Arsouilles x Heartbreaker): 79 punten

Fokker: Stal Brinkman, Twello

Eigenaar: Parco Sport Horses Est., Schaan

Stap: 7,5, Draf: 7, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 8, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Primeur VDL (Kallmar VDL x Harley x Galoubet A): 78,5 punten

Fokker: VDL Stud, Bears

Eigenaar: Fokker

Stap: 7,5, Draf: 7,5, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Porsche SB (Kitt SB x Vagabond de la Pomme x Comme il faut): 75 punten

Fokker: J. & L. Hiemstra, Drijber

Eigenaar: Stal Brouwer & Joeri Stevens, Delfzijl

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7, Instelling: 7,5 Aanleg als springpaard: 7,5