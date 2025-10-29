Nieuwe tuigpaardjaargang gevormd door zij-instromers en vraagtekens bij selectietraject

Vier tuigpaardhengsten, waaronder slechts één driejarige en drie al op het concoursveld uitgebrachte oudere hengsten, werden afgelopen zaterdag in Ermelo ingeschreven. “Een schrale opbrengst van de jaargang 2022, waarvan we de opdracht hadden royaal aan te wijzen om veel hengsten een kans te bieden”, omschrijft Thomas van der Weiden, die door het abrupte vertrek ‘om persoonlijke redenen’ van Wim Versteeg uit de fokrichting tuigpaard als ad interim voorzitter fungeerde. Hij werd daarbij bijgestaan door Bauke de Boer en plaatsvervangend hengstenkeuringsjurylid Henk Lassche.

Van de 35 tuigpaardhengsten die deelnamen aan de eerste bezichtiging werden er twaalf uitgenodigd voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Inclusief de na- en attestkeuring werden er acht aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, waarvan er zes in september in tuig werden voorgesteld.

Geen enkele hengst ingeschreven uit ‘verse’ jaargang

Uiteindelijk betrokken drie (twee vanuit Den Bosch) driejarigen en drie ouderen een stal voor het verrichtingsonderzoek. Twee driejarige hengsten (de premiehengst Sam en Seizandro) werden doorverwezen naar het onderzoek 2026.

Uit deze ‘verse en jonge jaargang 2025’ (waaronder twee premiehengsten) werd afgelopen zaterdag geen enkele hengst ingeschreven.

Het waren de zij-instromers, de doorverwezen vierjarige Realist van Altrido, twee via de herkansing in tuig aangewezen vijfjarige concourspaarden, te weten Pavarotti en competitiewinnaar Palladium die het beeld bepaalden.

Herkanser Sjimmie HBC

Via zijn optreden in tuig kreeg de, in eerste instantie onder andere op basis van het moederrapport in Den Bosch afgewezen, driejarige Sjimmie HBC groen licht om een stal in Ermelo te betrekken. Hij werd als enige driejarige, met dank aan de herkansing, ingeschreven.

Vraag

Alles overziende rijst de vraag of de fokkerijraad zich niet moet bezinnen of het niet zinvoller is om op latere leeftijd de selectie in tuig te laten plaatsvinden in plaats van aan de hand in Den Bosch.

