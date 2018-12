94 springhengsten naar Den Bosch: Sportvaders zetten toon op nakeuring

Aan de collectie voor de KWPN hengstenkeuring 2019 werden vandaag op de nakeuring acht springhengsten toegevoegd. Samen met de 86 hengsten die op de reguliere voorselectiedagen werden geselecteerd, brengt dat het aantal springhengsten op 94. Commissievoorzitter Cor Loeffen gaat met vertrouwen naar Den Bosch. "We hebben een heel aantal complete hengsten gezien, die een goed exterieur, een interessante afstamming en een goede verrichting bij het vrijspringen combineren."

Opvallend op deze nakeuring is dat het gros van de geselecteerde hengsten van sportvaders komt: Zonen van de Grand Prix-hengsten For Pleasure, Kannan, Zirocco Blue VDL, Comme il faut, Emerald van ’t Ruyterhof en Verdi werden toegevoegd aan de collectie. De andere twee hengsten zijn zonen van de zevenjarige Gullit HBC (Cantos x Namelus R) en Contendro I, de hengst die volgens de WBFSH-berekeningen de succesvolste eventingvererver is. Gullit HBC heeft straks drie zonen op de keuring, toch knap voor een hengst die tot en met 2018 40 nakomelingen heeft verwekt. De vandaag doorverwezen cat.nr 166 Los Limbos (mv. Cartano x Renville) is net zoals de twee andere doorverwezen Gullits van de HBC stal.

Aantal uit interessante stammen

Loeffen is blij dat er vandaag nog een aantal hengsten uit interessante moederlijnen konden worden toegevoegd aan de collectie. Hij heeft het daarmee onder andere over 260 Zafir van ’t Merelsnest (Zirocco Blue VDL uit moeder Glasgiow van ’t Merelsnest), cat.nr 211 Loxton (Kannan x halfzus Presley Boy) en cat.nr 119 Like Pleasure M (For Pleasure x Toulon). Ook krijgt de Cornet-nafok, die al sterk vertegenwoordigd is met onder andere de zes Cohinoors, nog wat versterking in Den Bosch: vandaag werd de handige cat.nr 51 L’Homme Il Faut (Comme il faut x Argentinus) doorverwezen.

Geen twijfelgevallen

Maar Loeffen is niet uitsluitend positief. “Er was een duidelijk ondereind vandaag. Op andere dagen hadden we in de commissie nog wel wat discussie over twijfelgevallen, maar vandaag was het heel duidelijk. De hengsten die het niet waren, waren het ook echt niet.” Daarbij benadrukt Loeffen nog maar eens dat het vrijspringen een momentopname blijft: “Er zullen ook vandaag paarden zijn geweest die minder sprongen dan thuis. Dat blijft het altijd. Ik kan me nog wel herinneren dat ik eens naar een clinic ging met een paard dat thuis super sprong. Na die clinic kon ik de houtsplinters van z’n buik halen, zo slecht had hij gesprongen.

Zij-instroommogelijkheden

“Als er mensen zijn die echt geloof hebben in hun paard, raad ik ze vooral aan om hem nog eens te tonen.” Die zij-instroommogelijkheden zijn er genoeg bij het KWPN, al moet de eigenaar van een springhengst iets langer wachten dan die van een dressuurhengst. Dressuurhengsten kunnen direct het komende voorjaarsonderzoek worden aangeboden voor de herkansing onder het zadel, bij de springhengsten is die mogelijkheid er voor het eerst bij de zadelpresentatie voor het najaarsonderzoek.

Bron: Horses.nl