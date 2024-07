Atletische Aganix du Seigneur-dochter Artuna E Z pakt NMK-titel

De Aganix du Seigneur-dochter Artuna E Z van fokker Popke van Eik zette als Friese CK-kampioene vandaag ook het nationale kampioenschap in Ermelo naar haar hand. Reservekampioen werd Robinetta Angel VDL (v. Cardento) en de derde plaats ging naar de Utrechtse kampioene Venezia Optima (v. Ermitage Kalone).

De springmerries hebben vanochtend vrij gesprongen in de Willem-Alexander hal en de dertien meest complete merries werden uitgenodigd voor de finale op het hoofdterrein. Daar wachtte het juryteam bestaande uit Henk Dirksen, Stan Creemers en gastjurylid René Poels de lastige taak de beste vijf merries te plaatsen.

Top drie

Als Friese CK-kampioene had Artuna E Z (Aganix du Seigneur uit G.Fortuna E ster van Emilion, fokker Popke van Eik uit Bakkeveen) had als CK-kampioene van Friesland al goede papieren. De merrie die als veulen werd aangekocht door de VDL Stud werd in Harich ster met 85/90 en overtuigde in Ermelo opnieuw. “Deze langgelijnde merrie heeft een sterk lichaam, een zeer goede galop en ze overtuigde met haar atletische vermogen op de sprong. Daarbij gebruikt ze haar lichaam extreem goed”, sprak Henk Dirksen vol lof.

Artuna E Z (v. Aganix du Seigneur) Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl

Ook de reservekampioen komt uit Bears. Deze eveneens genetisch zeer interessante merrie is de Cardento-dochter Robinetta Angel VDL (uit de Grand Prix-merrie Blue Angel van Luidam), komt uit de eigen fokkerij van de VDL Stud. “Een heel aansprekende merrie die zeer goed kan bewegen en een heel goed verrichting bij het vrijspringen heeft laten zien. Het is een sterk gebouwde merrie die overtuigde met haar techniek en atletisch vermogen.” De Utrechtse CK-kampioene maakte de top-drie compleet. Deze Belgisch geregistreerde, uit een Nederlandse moederlijn gefokte Venezia Optima (Ermitage Kalone uit Exquise du Pachis van Vagabond de la Pomme, fokker Optimus Agro) van Egbert Schep komt uit een 1.60m-merrie en toonde zelf haar natuurlijke aanleg. “Deze merrie had misschien wel de beste galop van de dag en springt met veel lichaamsgebruik en wederom atletisch vermogen.”

Reservekampioen Robinetta Angel VDL (v. Cardento) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Kopgroep

Op de vierde plek werd de Dorian Grey TN-dochter Roxette TN (uit Kabisha TN van Cicero Z, mede-fokker Willem Zwartjens uit Wijhe) van fokker Team Nijhof opgesteld. “Deze merrie valt op met haar lichtvoetige galop, springt telkens goed met het lichaam naar boven en springt met een goede techniek en macht.” De Grandorado TN-dochter Razzle Dazzle (uit Kamille elite IBOP-spr sport-spr pref PROK van Comme Il Faut) van fokkers Alexandra van der Peijl en Scarlett Wieberdink volgde op de vijfde plaats. “Deze merrie begon heel goed bij het vrijspringen en overtuigde op de oxer met haar zeer goede techniek, lichaamsgebruik en sprongafloop.”

Vervolg uitslag kopgroep:

– Cat.nr. 046 Raganix Belle M (v. Aganix du Seigneur), fokker/Ger. W.F J. Wigink-Markvoort

– Cat.nr. 053 Carina Bouch JDL Z (v. Cardento), fokker/Ger. VDL Stud

– Cat.nr. 059 Revanorella vd Watermolen (v. Connect), fokker/Ger J.W. Greve

– Cat.nr. 071 Ratina TN (v. Grandorado TN), fokker/Ger. Team Nijhof

– Cat.nr. 074 Red O’Rissa (v. Highway TN), fokker/Ger. J. Tippe/ Fam. Duitman

– Cat.nr. 076 Rorusa (v. Kannan), fokker/Ger. A. van Ittersum

– Cat.nr. 078 Rizla (v. La Costa ES), fokker/Ger. E. Schep

– Cat.nr. 081 Retezwiggy vd Watermolen (v. United Touch S), fokker/Ger. J.W. Greve

Uitslag

Bron: KWPN