Bon Bravour-dochter ster verklaard op thuiskeuring Noord-Holland

Op de thuiskeuring in Noord-Holland op woensdag 16 september werd één merrie ster verklaard door inspecteur Marcel Beukers. Het betreft Jewel (Bon Bravour x Krack C, fokker S. Voorsluijs-van Vuren uit Midden-Beemster). Daarnaast bleken er nog eens vijf exterieurmatig sterwaardig.

Met het sportpredicaat op zak kon de zesjarige Jewel direct ster worden verklaard. “Deze merrie heeft op zesjarige leeftijd al drie winstpunten in het Z2-dressuur behaald en is een correct gebouwde, goed ontwikkelde merrie”, vertelt inspecteur Beukers.

Hoogste exterieurscore

De driejarige Madam Toto H (Toto Jr. x Rousseau, fokker familie Huizinga uit Niekerk-Grootegast), kreeg met 75 punten de hoogste exterieurscore. “Dit is een sterk gebouwde merrie met een heel correct fundament en op het straatje liet ze al een hele fijne draf zien, waarvoor ze 80 punten heeft gekregen. Deze driejarige merrie kan via een aanlegtest, de sport of reguliere stamboekkeuring ster worden.”

Veel uitstraling

Met 70 punten voldeed onder meer ook de charmante Moyra (Zonik x Havidoff) van fokker A. Kalteren aan de eisen qua exterieur voor het sterpredicaat. Ze mocht voor hogere punten wat meer in het rechthoeksmodel staan, maar heeft veel uitstraling en is ruim voldoende ontwikkeld.

Bron: KWPN