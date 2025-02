Competitietoppers opnieuw vooraan in Blom HC springen

De sport was mooi en de overwinningen zeer verdiend, maar veel echte verrassingen had de Blom Hengstencompetitie springen dit jaar niet in petto. De opvallende Stargos VDL won voor het vierde jaar op rij in zijn leeftijdsklasse. Dit jaar deed hij mee aan de VHO Trofee, waar de tweede plek werd behaald door een andere ‘oude bekende’: Mindset, onder Alex David Gill. Verder waren de winnaars de hengstencompetitieveteraan Bas Moerings met Ovinio (v. tweevoudig HC-winnaar Ipsthar), Kars Bonhof met de imponerende Drummer TN en nog twee keer VDL Stud in de vorm van VDL Sambucci de Muze onder Luke Hill (dagprijs) en New Pleasure VDL als winnaar van de competitie. Op plek drie in de VHO Trofee zagen we wel een semi-outsider: Don Tarpania Z (Dominator 2000 Z x Glasgow van ’t Merelsnest) onder Lars Kuster.

Om de hengstencompetitie te winnen zijn twee dingen nodig: een heel goede hengst en een minstens zo goede en competitieve ruiter. Foutloos rijden is niet genoeg; een snelle barragerit is ook een must voor wie zich in de kijker wil rijden. Ab de Lange, fokker en (mede-)eigenaar van de achtjarige hengst Don Tarpania Z, is zich daarvan zeer bewust. “Als je wilt dat je hengst opvalt, zul je er vooraan bij moeten zitten. Het zijn vaak dezelfde ruiters die dat voor elkaar krijgen; bijvoorbeeld Marriët Smit-Hoekstra en Hilde Veenstra. Dat zijn strijders, bij hen gaat een knopje om als het belangrijk is. Het geldt ook voor Lars Kuster, die eigenlijk bij toeval op mijn pad kwam, maar ik ben erg blij met hem als ruiter. Ik vind het een van de beste ruiters en het is er ook één die heel veel wint.”

