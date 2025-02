Gouden KWPN-speld voor Marloes van der Velden

Marloes van der Velden werd door Andries van Daalen gehuldigd met een gouden KWPN-speld. Van der Velden was jarenlang voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Gelders paard.

Bij Marloes van der Velden zit de liefde voor het Gelders paard in haar bloed. Ze groeide op tussen de Gelderse paarden van haar vader en zo kwam ze al jong op de keuringen, waar ze ooit in de catering startte en zich later doorontwikkelde tot jurylid. Haar eigen ervaringen in het zadel maakten dat Marloes heel goed begreep dat een bewerkbaar paard, een paard dat zich goed laat rijden en werkwillig is, heel belangrijk is voor de Gelderse fokkerij. Daarbij vond ze het belangrijk dat het Gelderse type, die duidelijke Gelderse opdruk, bewaard moest blijven.

Helder en begrijpelijk

In de keuringsbaan waren haar toelichtingen altijd helder en begrijpelijk, voor de fokkers was ze open en benaderbaar. Als collega is ze integer, betrokken en haar enthousiaste persoonlijkheid. We kijken als KWPN met veel plezier terug op de jaren dat Marloes van der Velden in de hengstenkeuringscommissie zat.

Bron: KWPN