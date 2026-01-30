Gouden Speld voor Johan Hamminga na bijna 50 jaar in functie(s) bij het KWPN

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Gouden Speld voor Johan Hamminga na bijna 50 jaar in functie(s) bij het KWPN featured image
Johan Hamminga ontvangt gouden speld van Andries van Daalen Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Johan Hamminga zwaaide na het najaarsonderzoek van 2025 af als hengstenkeuringscommissielid dressuur (in verband met het bereiken van de maximale leeftijd). Dat was zeker niet zijn eerste functie bij het KWPN: in 1978 reed Hamminga al een paar keer mee in het verrichtingsonderzoek, vanaf 1979 werd hij verrichtingsruiter en vervolgens assistent-trainingsleider en trainingsleider en in totaal 19 jaar betrokken bij het verrichtingsonderzoek. Na een periode als hoofdinstructeur bij de KNHS kwam Hamminga in 2013 terug in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard en in 2019 als lid in de dressuurcommissie. Op de KWPN Hengstenkeuring 2026 werd Johan gehuldigd met de hoogste onderscheiding van het KWPN: de gouden speld.


