IBOP Velddriel: 86,5 punten voor Secret-dochter

Op de IBOP vrijdag in Velddriel was zowel de kwaliteit in de breedte als hoogte opvallend. 14 van de 17 paarden slaagden en de Secret-dochter Oxxi Lena (mv. Don Tago B) was met 86,5 punten de best scorende.

Van de 14 geslaagde paarden, scoorden er zes minimaal 80 punten. “Het was een goede dag, we hebben goede paarden in de baan gehad en het is een mooie accommodatie, waar alles goed is verlopen”, vertelt Petro Trommelen, die samen met Johan Hamminga keurde.

Drie negens voor Oxxi Lena

De driejarige Secret-dochter Oxxi Lena (uit Helena elite IBOP-dres PROK van Don Tango B) van fokker Myra Dicker-Glaser uit Harskamp werd met een goed puntentotaal van 86,5 direct elite vandaag. Zij slaagde met drie negens, en kon met 80/90 in het stamboek opgenomen worden. “Dit is een heel compleet dressuurpaard. Ze stapt zuiver en actief, haar draf is heel lichtvoetig en daarin heeft ze een hele goede techniek en zelfhouding. Ook haar verruimingen zijn goed en ze laat zich goed bewerken. In galop laat ze al hele goede stukken zien, met een expressief voorbeengebruik en actief achterbeengebruik. Ze valt op met haar goede houding en balans, en dat liet ze aansluitend ook op het straatje bij de stamboekopname weer zien.”

85 voor Nalira Du MK

Met 85 punten deed ook de Iconic B-dochter Nalira Du MK (uit Balica elite IBOP-dres sport-dres PROK van Kennedy, fokker Th. Willig uit Abcoude en Mitch Kuijper uit Abcoude) van F.M. de Haan uit Abcoude een opvallende verrichting. “Dit is een heel aansprekende merrie, die voor alle onderdelen een 8.5 heeft gekregen. Ze stapt actief en zuiver, en draaft met goede tact en voorbeentechniek. Ze heeft daarbij geen tempo nodig en laat mooie verruimingen zien. In galop valt op dat ze een goed achterbeengebruik heeft en het beeld is altijd bergopwaarts. Al met al een heel fijn, bewerkbaar paard.”

Olivia-Warina UDP

De In Style-dochter Olivia-Warina UDP (uit Warina N stb-ext pref prest PROK van Jetset-D, fokker Irene Hoeben-Sanders uit Egchel) van Mandy Theunissen uit Malden kwam uit op 82,5 punten. Daarnaast werd deze goed ontwikkelde merrie met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en kon ze zelfs als elitemerrie huiswaarts keren. “Zeker in het tweede gedeelte van de verrichting liet deze driejarige merrie een goede, ruime stap zien met daarin goed lichaamsgebruik. In draf is het beeld al heel stabiel, heeft ze een mooi voorbeengebruik en heeft ze een goed gecoördineerde bewegingsvorm. In galop valt haar goede balans op en is het beeld bergopwaarts. Daarbij was ze mooi stil in de aanleuning.”

Oracle d’Or

Direct keur werd de driejarige Oracle d’Or (v. Totilas uit Epoque d’Or elite IBOP-dres pref PROK van Vivaldi) van fokker Joop van Uytert en A.M. Taal-Vlas uit Hengelo. Zij slaagde met 82 punten. “Deze merrie stapt met goede overstap en ze draaft met veel buiging in de gewrichten. Diezelfde goede beentechniek zien we ook in galop, waarin ze heel goed bergopwaarts gaat, veel afdruk heeft en een sterk achterbeengebruik laat zien. Naast haar houding en balans valt ook de rijdbaarheid positief op.”

Olivia

Met 80,5 punten slaagde de Jovian-dochter Olivia (uit Winea M keur sport-dres van Ferro) van fokker Henk Rootveld en mede-geregistreerde Dressuurstal Van Baalen uit Brakel. Deze aansprekende merrie werd aansluitend met 75 punten opgenomen in het stamboek en dat resulteerde in het elitepredicaat. “Deze merrie maakte een opvallend relaxte indruk en liet hele goede overgangen zien. Voor haar rijdbaarheid hebben we een 9 kunnen geven. Ze zou iets actiever kunnen stappen maar heeft daarin wel souplesse. Ze draaft heel lichtvoetig en bergopwaarts, en galoppeert met een actief achterbeengebruik en daarin kan ze al mooi schakelen. Ze doet alles met veel gemak.”

Bron: KWPN