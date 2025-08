Jury draait volgorde van Dag van het Gelders Paard om bij oudere merries

In tegenstelling tot de plaatsing bij de veulens (praktisch de volgorde van de Dag van het Gelders Paard) draaide de jury (Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Jan Pen) de volgorde bij de oudere merries om: de nummer drie van de DvhGP Odenci (Alexandro P x Manno) kwam nu aan kop. Odenci is gefokt door A.J.G. Mulder uit Klarenbeek en in eigendom van M.J. Boswinkel-Nijenhuis in Diepenheim.

Slechts drie merries namen deel aan de rubriek voor driejarige Gelderse merries. Tweede werd, net zoals drie weken geleden in Ermelo, Pippa Dodessa van Heemstate (Ferdinand x Upperville) van Wemke Staatsen en op 3 kwam de kampioen van de Dag van het Gelders Paard Olivia van de Seleviahoeve (Henkie x Gribaldi) van A. van de Broek in Werkendam., die nu volgens de jury wat meer zelfhouding had moeten tonen.

Bron: Horses.nl