KWPN-boegbeeld Vivaldi uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2025

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Vivaldi met Hans Peter Minderhoud. Foto: Melanie Brevink-van Dijk
Van de drie genomineerden voor de titel KWPN Paard van het Jaar, was er maar eentje die die titel echt verdient. De vorig jaar overleden Vivaldi (v. Krack C). De door Antoon Versantvoort gefokte Vivaldi is het ultieme boegbeeld van de KWPN dressuurpaardenfokkerij. Zijn zonen Desperado en Dream Boy, die beide in de top liepen en goede fokhengsten zijn gebleken, vertegenwoordigden hun vader in Den Bosch.


