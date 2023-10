KWPN: Resultaat naar verwachting ook in 2023 negatief

In de KWPN Ledenraadsvergadering van 11 oktober jl. werd het concept jaarplan 2024 en de concept begroting 2024 gepresenteerd. Ook werd het voorlopige resultaat over 2023 besproken dat naar verwachting, net als in 2022 (toen leed het KWPN 262.000 euro verlies) in de rode cijfers eindigt. Roelof Bos, Hoofd Financiën, gaf in de vergadering aan dat dit mede veroorzaakt wordt door de toegenomen kosten voor de KWPN Stallion Show.

Het KWPN schrijft verder: De concept begroting 2024 gaat uit van een neutraal resultaat. De concept begroting was voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering met de Financiële Commissie (te weten Gertjan Petter, Henk Verburgt en John Ruizeveld) in detail besproken. Gertjan Petter gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de concept begroting.

Najaarsledenvergaderingen

De komende weken wordt de concept begroting in de regio’s besproken tijdens de najaarsledenvergaderingen, waar u ook met eventuele vragen terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraadsvergadering van 13 december 2023.

Bron: KWPN