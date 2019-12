KWPN wijst Zuidbroek en De Meern aan voor tweede bezichtiging vierjarige hengsten

Op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring zijn twee vierjarige springhengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. De tweede bezichtiging voor de vier- tot en met zevenjarige springhengsten bestaat uit de deelname aan een aantal door de hengstenkeuringscommissie aan te wijzen wedstrijden.

De twee vierjarige springhengsten King Blue (Zirocco Blue VDL uit Gonita elite IBOP-spr van Andiamo, fokker J. en G. Hiemstra-Dijkstra uit Dronrijp) geregistreerd op naam van H.C. Verhagen uit Schoorl en Kayne (Arezzo VDL uit Earl Grey elite pref IBOP-spr van Cardento, fok/ger A.C. van der Peijl uit Oene en mede-geregistreerde D. Kamal) zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging. Deze hengsten zijn bij de eerste bezichtiging op exterieur en stap en draf op de harde bodem beoordeeld en worden in plaats van het vrijspringen beoordeeld op het springen onder het zadel tijdens de aangewezen wedstrijden.

Aangewezen wedstrijden

De twee aangewezen wedstrijden zijn de Hengstencompetitie in Zuidbroek op 28 december 2019 en de springwedstrijd bij de Voornruiters in De Meern op 10 Januari 2020. De hengsten worden op deze twee wedstrijden bekeken door de hengstenkeuringscommissie springen. Na afloop van deze wedstrijden neemt de hengstenkeuringscommissie een besluit welke hengsten worden uitgenodigd voor de presentatie van de aangewezen hengsten op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

Bron: KWPN