Lichte Tour-paarden Erina en Gianinni krijgen sterpredicaat

Op de thuiskeuringen in Zuid-Holland is aan vier paarden met goede sportprestaties het sterpredicaat toegekend. Daaronder aan Lichte Tour-paarden Erina O (Gribaldi x Krack C) en Gianinni (Vivaldi x Gribaldi). In totaal werden dertien paarden beoordeeld op de Zuid-Hollands thuiskeuringen: twee driejarige springmerries en elf dressuurpaarden.

Met 75 punten voor het exterieur werden Erina O (Gribaldi uit Sarina van Krack C, fokker A. Oosting uit Orvelte) van P. Kral uit Zoetermeer en Barca L’Arona v/d Waalsehoeve (Trento B uit Ufarona PROK van Obelisk, fokker Jenarc BV uit Sint-Michielsgestel) van K. van de Lee uit Hazerswoude-Dorp ster.

Gribaldi-merrie

“De Gribaldi-merrie is geklasseerd in de Lichte Tour en is in training voor het hogere niveau. Ze valt op met haar royaal ontwikkelde, langgelijnde model en correcte fundament. Daarbij heeft ze een mooi front”, vertelt inspecteur Petro Trommelen.

Trento B-dochter

“De 15-jarige Trento B-dochter heeft op Z2-niveau gepresteerd en is nog opvallend jeugdig. Met haar 1.64m is ze voldoende ontwikkeld, ze heeft een sterk model met goed doorlopende schoft en een correcte manier van bewegen op het straatje van voren gezien. Daarbij heeft ze hard fundament.”

Preferentschap

Twee ruinen namen deel aan de thuiskeuring. Door het behalen van het sterpredicaat, iets wat mogelijk is omdat ze beide op minimaal Z2-niveau geklasseerd zijn, dragen ze bij aan het preferentschap voor hun moeder. Wanneer een merrie minimaal drie ster verklaarde nakomelingen heeft, behaalt ze dit predicaat.

70 punten

Zowel High Five (Jazz uit Uniseven elite IBOP-dres sport-dres PROK van OO Seven) van fokker A. Roemers uit Nootdorp als Gianinni (Vivaldi uit Roxan PROK van Gribaldi) van fokker S.L.M. Bunnik uit Bodegraven kreeg 70 punten voor exterieur.

Veel bravoure en Lichte Tour

“De Jazz-zoon High Five is een grote, sterk bespierde ruin met heel veel front. Hij heeft een goede bovenlijn en bewoog met veel bravoure op het straatje. De Vivaldi-zoon Gianinni presteert al in de Lichte Tour en is een sympathiek, royaal ontwikkeld paard. Hij heeft een correct gesteld voorbeen, is iets gebogen in het achterbeen en heeft een positief sportresultaat.”

Nog vijf dresuurmerries

Nog eens vijf dresuurmerries behaalden 70 punten voor exterieur, waarmee een goede eerste stap richting sterpredicaat is gezet.

Bron: KWPN