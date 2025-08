Oberon wint eerste Westfort hengstencompetitie wedstrijd

Op CH Rijs stond naast het Nationaal Kampioenschap voor de rubriek eenspannen gereden door dames ook de eerste wedstrijd van de Westfort Hengstencompetitie op het programma. Het oranjelint ging naar Oberon (v. Icellie) van Gebr. van Manen met Robbie van Dijk. Het was Anneke Borkent die de Nationale titel voor de vijfde keer achtereen binnen wist halen met de altijd zich met veel inzet showende en mooi in het front terugkomende Renvyle Imondro (v. Cizandro).

Zeven dames namen deel aan het Kampioenschap, vier kregen een herkansing waarbij de verschillen in de top minimaal waren. Jurylid Erik de Gooyer gaf een toelichting aangaande de verrichtingen van deze paarden maar hij vertelde ook dat zij als jury vandaag, mede omdat de rubrieken niet zo groot waren, de paarden daar waar mogelijk in één omloop op rij hebben gezet. Erik: “Het is nu een hele drukke periode met veel concoursen in korte tijd. Uit oogpunt van dierenwelzijn hebben wij besloten het vandaag zo te doen.”

Dameskampioenschap

Over het dameskampioenschap, waarin Anneke Borkent met Renvyle Imondro (Cizandro uit Sastrona ster pref van Jonker, f. Hermien Zuidema-Van Dam, ger.F. Fitzpatrick) de titel greep, vertelde De Gooyer: “In deze rubriek lag het heel dicht bij elkaar, het hing er soms echt om. Het was een zeer spannende strijd. Imondro heeft een hooggrijpend voorbeen, is er achter goed bij, hij maakte front en een heel sterk punt was dat hij geen fouten maakte. Een paar foutjes kunnen een plekje uitmaken in zo’n sterk gezelschap.”

Heliotroop Reservekampioen

De KWPN-hengst Heliotroop (Colonist uit Wunita ster pref van Reflex M, f. Joop van Wessel) van Grietje en Harco Naber ging in handen van Grietje naar het reservekampioenschap. De zich voornaam makende vos streed goed mee in die top. De Gooyer: “Heliotroop is gewoon een heel goede reservekampioen. Hij kwam heel dicht bij de kampioen in de buurt. Front er op en het achterbeen eronder.”

Drie en vier

Een vrij nieuwe combinatie is Margriet van Asselt met Mondiaal PSH (Icellie uit Heolanda D ster pref van Cizandro, f. Trijntje en Albert Doornbos, ger. Hans en Corrie Pos). Een paard dat met zijn gedragen en grote manier van bewegen indruk maakt. “Mondiaal paste heel goed in die kopgroep maar zet de hals er dan net even wat minder op dan de twee hoogstgeplaatsten. Maar ook een goede verrichting met soms even een mispas en dat kan dan meetellen”, aldus De Gooyer.

De laatste tijd is ook de goed overkijkende Landheer (Fantijn uit Relandra ster pref van Lorton, f. Willem Ruinemans) van Uilke Haarsma met Ineke Van der Meulen-Haarsma zeer goed op dreef. Zij werden vierde. “Ja, ik kan niet anders zeggen dan ook een goede verrichting van dit paard maar het totaalbeeld is dan net even weer wat minder overtuigend.”

Hengstencompetitie

In de eerste wedstrijd van de Westfort hengstencompetitie 2025 (lees hier meer) ging de overwinning naar Oberon (v. Icellie) van Gebr. van Manen met Robbie van Dijk. De hengst Neon GSM (v. Bocellies Matteo) van de comb. Jan Thijs Seinen /Albert Lueks werd hierin tweede. Harrie van Middelaar kwam met Rebel MJDB (v. Lanto HBC) van Maarten Joris de Boer in de baan en ging naar plaats drie. Op 9 augustus is op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren de tweede wedstrijd in het kader van de Westfort Hengstencompetitie.

Overige rubrieken

Harrie van Middelaar behaalde met de altijd sympathiek showende Olympus HS (v. Icellie) van Handelshuis Schuttert weer oranje. Henk Hammers wist voorafgaande aan de damesrubriek Heliotroop naar plaats drie in de ereklasse te rijden en in de nationale competitie behaalde Robbie van Dijk met Relatief (v. Idol) van Gebr. van Manen/Erik Daniëls plaats drie.

Bron: KWPN