KWPN-hengst Ruzgar VII S verkocht naar Canada

De zeer opvallende KWPN-goedgekeurde hengst Ruzgar VII S (v. Chacfly) van Levent Dutken en Stal Bles is verkocht naar Canada. Het talent van de hengst bleef allesbehalve onopgemerkt. Voor de fokkerij kan het ook een verlies zijn: op de Centrale Keuring van regio Oost stonden drie fijne Ruzgar VII-veulens in de top.

In het verrichtingsonderzoek vorig jaar en de presentatie van de nieuwe jaargang dit jaar was hij absoluut één van de meest opvallende hengsten: de lichte voshengst Ruzgar VII S (uit Julia Caesar III S ster IBOP-spr sport-spr van Zambesi), van fokker Levent Dutken en Stal Bles. Onder Bart Bles imponeerde hij afgelopen januari met zijn zeer lichtvoetige galop, extreem goede reflexen en sprongafloop, en atletisch vermogen tijdens de presentatie op de KWPN Stallion Show. “We wilden hem graag behouden maar er was veel interesse voor hem, en om eerlijk te zijn bleek het toch moeilijker dan gedacht om zo’n jonge hengst aan het dekken te krijgen”, vertelt Levent.

Canadese groep van investeerders

“Het was niet meer verantwoord om hem aan te houden want het is een extreem goed springpaard en er zaten veel grote paardenmensen achter hem aan. Uiteindelijk hebben we besloten om tot verkoop over te gaan en hij vertrekt naar een Canadese groep van investeerders. De verkoop is via Piet van Genugten gelopen, die als Nederlander in Canada gevestigd is, en hij zal Ruzgar voorlopig zelf onder zijn hoede nemen. Maar het doel is de grote sport, dus hij zal op den duur wel naar een andere ruiter gaan.” Bij de West Peak Farms zal Ruzgar VII S vanaf volgend jaar ook voor de fokkerij beschikbaar zijn.

Voortvarend in de fokkerij

Behalve op sportief vlak is dit toptalent ook voortvarend van start gegaan in de fokkerij. Op de Centrale Keuring van de regio’s Gelderland-Overijssel-Flevoland werden maar liefst drie veulens uit de eerste jaargang van Ruzgar VII S uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. “Zijn nakomelingen zien er heel goed uit. Hij geeft maat, bloed, mooie modellen en een goede galop. We hebben er zelf weer een stuk of tien merries van drachtig en hebben een aantal veulens voor de toekomst. Ik denk dat hij er dit jaar rond de 40, 50 merries gedekt heeft en daar hadden we wel wat meer van verwacht. Zeker na zijn optreden in Den Bosch. Maar goed, we moeten vooruit en ik denk dat we zeker nog veel van Ruzgar gaan horen in de toekomst.”

