EPTM: NMK-merrie Missy naar 81 punten

In Ermelo namen woensdag dertien springpaarden, zeven dressuurpaarden en één Gelderse merrie deel aan het examen van de laatste EPTM van het jaar. In de springrichting behaalde Monte Caterina (Hernandez TN x Tangelo van de Zuuthoeve) de hoogste punten (81). Bij de dressuurmerries ging NMK-merrie Missy (Daily Diamond x Apache) met eveneens 81 punten aan kop.

Missy, een dochter van de keurmerrie Idol, komt uit de volle zus van de hengst Jovian. Eef ten Bosch uit Driel staat als fokker en geregistreerde te boek. Deze merrie was al voorlopig keur, wat vandaag omgezet is in definitief keur met een totaalscore van 81 punten. De merrie wist te overtuigen met haar rijdbaarheid en bewerkbaarheid waarvoor zij een 9 scoorde en daarnaast werden alle andere onderdelen met een 8 gewaardeerd. Missy weet met de drie basisgangen op te vallen met een goede beentechniek, lichtvoetigheid, activiteit en souplesse.

Twee merries van Heijting

Bij de springpaarden werden de hoogste punten behaald door twee fokproducten van dezelfde eigenaar, namelijk Gert-Jan Heijting uit Groessen. De hoogste punten waren voor Monte Caterina. Deze merrie wist zich zeer positief te onderscheiden en wist op te vallen door haar lichaamsgebruik en techniek. Totaal behaalde zij 81 punten. Met 80 punten kwam, van dezelfde eigenaar, Mona Lisa (Eldorado van de Zeshoek x Carambole) naar voren. Deze merrie wist zich met name door haar lichtvoetige galoppade en atletisch vermogen te onderscheiden.

Cat.nr. 40: Monte Caterina (Hernandez TN x Tangelo van de Zuuthoeve). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Gelderse merrie

In de Gelderse fokrichting is de merrie Katy O (Alexandro P x Upperville) aangeboden voor de aangespannen EPTM. Deze merrie liep de reguliere EPTM. Fokker en geregistreerde is W.F. Oppersma uit Zandhuizen. De merrie wist te overtuigen door haar werkwilligheid, looplust en goede houding. Zij is tijdens het examen beoordeeld op de menproef en vaardigheidsproef. Dit laatste houdt in dat de merrie beoordeeld is in het zogenaamde kegeltjes rijden en in het parcours was ook opgenomen ‘de schaapskooi’. Bij deze aangespannen EPTM behaalde zij een totaal van 76 punten en werd na afloop keur verklaard.

Sfeerfoto EPTM. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Bron: KWPN