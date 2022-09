Noblewood Tarpania ‘Grand Champion’ op Dressage at Devon

Voorafgaand aan de internationale dressuurwedstrijd in het Amerikaanse Devon waren gisteren keuringen aan de hand van dressuurpaarden in diverse klassen. De vierjarige KWPN-merrie Noblewood Tarpania (Revolution x Fürst Romancier) werd gehuldigd als de Grand Champion nadat ze ook al de beste was in de rubriek van oudere paarden (Mature Horse Championship).

De vierjarige Revolution-dochter Noblewood Tarpania was als veulen al opvallend. Ab de Lange uit Swifterband fokte haar uit de WK-merrie Hollywood Tarpania. Op de EDS-veiling was Noblewood al gewild en was met 28.000 euro het duurste veulen. In Devon won de merrie van Catherine Malone het overall kampioenschap. Het reserve kampioenschap kwam bij de KWPN-NA gefokte Kashmir R (De Niro x Jazz).

Bij de jonge paarden had Iron Spring Farm succes. Hun KWPN-NA fokproduct Rhythm ISF (Top Gear x Vitalis) won het overall kampioenschap van de jonge paarden. De tweejarige merrie was het jaar ervoor ook al kampioen geworden. Ze komt uit de Oldenburgse merrie Love Dance (Vitalis x Fürst Romancier).

