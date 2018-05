Van Paledo, die in 1994 op driejarige leeftijd werd goedgekeurd als ‘rijpaard kleine maat’, werden er bij het NRPS 105 nakomelingen geregistreerd. Eén van zijn bekendste nakomelingen is de merrie Cerida, die onder de Belgische amazone Annesjien Wouters in de internationale eventing actief is in de CIC2*.

Paledo werd gefokt door A.M.J. Nieuwpoort en M. Knoester uit Rotterdam. Voor het moederschap tekende de ster preferente E-ponymerrie Satinka, een fokproduct van Jan Folmer.

Bron: NRPS