HK NRPS: Negen ponyhengsten naar derde bezichtiging

Het NRPS heeft op de eerste van drie hengstenkeuringsdagen negen ponyhengsten aangewezen door de derde bezichtiging op het Hengstengala op 21 maart. Het gaat om drie dressuur-, vier allround- en twee springpony's.

De dressuurpony’s zijn de driejarige hengsten First Design (First Class Golden White x Noir de Luxe, fokker Marcus Paasch), Siepke’s Pluto (Westerhuis Mercury x Bodo, fokker H.J.C. Ebbers) en Klein Roderijs Next Cassanova (FS Next Diamond x Klein Roderijs Cocktail, fokker Andrea Rook).

Allround

De allround ponyhengsten zijn ook alle vier drie jaar. Het zijn McDreamy (Nieuwmoed’s Mr. Darcy x Call me Mister Handsome, fokker Jikke ter Haar), A New Zento (A New Star I NRW x Top Zento, fokkers Franz Josef & Peter Gilsbach), Kwajongen (Kasanovan van Klaverborch x Idzard), fokker Adri van Esch) en Mr. Bodo (FS Mr. Right x Bodo, fokker T.S. van der Werff).

Springen

De springpony’s zijn de vierjarige Kashmir van Equi Center (Kasanova van Klaverborch x Irakion, fokker Equi Center, Mirjam Bekkers) en de driejarige My Djoker HPH (Asterhof’s Magic Gold x Krachtpatser, fokker mw. M. Huisman).

Bron: NRPS