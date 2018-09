NVK-Kampioene Nina Ricci voor 37.000 euro naar Mercedes Verweij

De nummer 3 van Ermelo werd dit jaar ook in Lunteren geveild. De door de erven J.S. de Jager en Jan Zeewuster uit Sleen gefokte Nyandro JZ (Geniaal x Jazz) werd afgeslagen voor 20.000 euro en blijft voor dat bedrag in Nederland. Ook in Nederland blijft Nitron San (v. Improver VDT), die werd voor 18.000 euro aangekocht door Charlotte Kruininger.

Buitenlandse kopers

Verschillende dressuurveulens vertrekken naar het buitenland, zo gaat Nina AF (Desperado x Florencio) voor 16.000 euro naar Dubai, Nightdream CC (Toto jr x Charmeur) voor 11.000 euro naar Zweden en is Nemosch (Toto jr x Houston) voor 8.500 euro verkocht naar Engeland. No Limit (Totilas x Metall) en Nightfall (Fürstenball x Negro) zijn aangekocht voor respectievelijk voor 11.000 euro en 6.500 eurodoor kopers uit Koeweit

Springveulens

Bij de springveulens was de door familie Van Dijk-Brandt uit Broekland gefokte Nirriena (Quabri de l’Isle x Indoctro) het duurste. Zij gaat voor 14.500 euro naar Ierland. De Hardwell-zonen Newroel (mv.Verdi) en Newsflash (mv.Cantos) waren ook in trek. De kampioen van CK Brabant bracht 13.500 euro in het laatje en een hengstenhouder investeerde voor 11.000 euro in Newsflash, de reservekampioen van de NVK. KWPN senior inspecteur Wim Versteeg verkocht zijn New Ginea (v. Carrera VDL) voor 5.500 euro.

Friezen

Natuurlijk is Veulenveiling Midden-Nederland niet compleet zonder een paar Friese kwaliteitsveulens. De Alwin 469-zoon Ike van de Troostwijk werd het topstuk bij de Friezen: voor 15.000 euro wisselt de zwarte parel van handen.

