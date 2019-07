For Final met 8,5 Landeskampioen zesjarige dressuurpaarden

Met Stella Charlott Roth in het zadel won For Final (For Romance I x Dimaggio) op het Oldenburger Landesturnier in Rastede het kampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. Daarmee kon het geluk voor Dressurleistungszentrum Lodbergen, waar de hengst gestationeerd staat, niet op. Hun hengst For Romance I tekende namelijk ook voor het vaderschap van de 'Miss Oldenburg' én de kampioene van Westfalen.

Een jaar geleden moest For Final nog genoegen nemen met zilver bij de vijfjarigen, maar dit jaar eiste hij de titel op. Hij verwees Damon de Luxe (Damon Hill x De Niro) onder Kim Sarah Kleis naar plaats twee. De top drie werd compleet gemaakt door David Taylor, die de merrie Heideblüte Z (De Niro x Sir Donnerhall) naar een 7,9 stuurde. Net buiten naast het podium eindigde For Romance II – de volle broer van – onder Frederic Wandres.

Flying Nymphenburg kampioen vijfjarigen, Caty OLD vierde

Bij de vijfjarigen kreeg Flying Nymphenburg (Fürstenball x Johnson) het kampioenslint omgehangen. Onder Tessa Frank imponeerde de hengst vooral met zijn galop (9,5) en Durchlässigkeit, waarvoor hij een negen kreeg. Met gemiddeld een 8,6 was hij net een maatje te groot voor Damon Gold (Damon Hill x Fürst Romancier). Jessica Lynn Thomas reed Valentino (Vivaldi x Donnerschwee) met een 8,3 naar plaats drie. Veelbesproken Bundeskampioene Caty OLD (Sir Donnerhall x Fürst Heinrich) kwam tot plaats vier met gemiddeld een 8,2. De merrie kreeg de ultieme tien voor haar draf, maar een 7,5 voor de stap en een zeven voor de Durchlässigkeit haalden haar gemiddelde flink naar beneden.

Twee reservekampioenen

Met gemiddeld een 8,4 werd Bakarigold (Belissimo M x Bretton Woods) onder Eike Bewerungen aangewezen als kampioen bij de vierjarigen. Vooral opvallend was de draf, die een negen opleverde. Het reservekampioenschap in deze rubriek werd gedeeld tussen twee paarden die beiden een 8,3 behaalden: Vom Feinsten (Vivaldi x Sandro Hit) met Frederic Wandres in het zadel en Dante Alighieri (Dante Weltino x De Niro) gereden door Hannah Laser.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl