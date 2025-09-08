Veel kwaliteit op Centrale keuring Connemara stamboek

Onder een stralende septemberzon vond gisteren de jaarlijkse Centrale Keuring van de Vereniging Nederlands Connemara Pony Stamboek plaats in Lunteren. De Merriekampioenskeuring werd dit jaar gewonnen door Laura’s Joy (v. Teach Mo r Pat, f. Bridle Mc Brien, e G. den Broeder). De Ierse jury Philip Scott omschreef haar als 'een echte karakteristieke Connemara pony'. De merrie werd ook beloond met het Sterpredikaat.

Samen met Jos van der Wal en Marga van der Aar vormde Scott de jury voor deze keuring. De keuringsdag begon met de stamboekopname, waarbij twaalf Connemara’s werden voorgesteld voor opname in het stamboek. Vier Connemara’s werden door de jury beloond met een Klasse 1, dankzij hun rastype, correctheid en overtuigende beweging. De overige Connemara’s werden in Klasse 2 geplaatst. Hoewel het exterieur en de uitstraling bij meerdere pony’s positief opvielen bij de jury, leverden zij vooral punten in op de kwaliteit van de beweging, wat bepalend was voor de eindnotering.

Veulenkampioen

In de rubriek merrieveulens werd één veulen voorgesteld: TreeLane’s Happy Melody’s Amelia (v. Goliath van de Groenweg, f/e N. Oving – TreeLane). Een veulen met veel rasuitstraling en kwaliteit van bewegen. De heren waren met vijf veulens beter vertegenwoordigd. In het algemeen mochten zij wat correcter beenwerk en meer uitgesproken rastype tonen. Opvallend was het optreden van de rastypische en krachtig met veel oprichting dravende TreeLane’s Happy Ryan (v. TreeLane’s Happy Melody’s Dexter), eveneens van f/e N. Oving – TreeLane. Hij werd uiteindelijk als Veulenkampioen 2025 bekroond.

Jaarling– en Tweejarige merries

In de rubriek jaarlingmerries kwam Aauw Hei Katniss van de vorig jaar overleden hengst Rory Rasputin (f/e L. Derks) als enige in de baan en ontving een tweede premie. In de tweejarige rubriek werden twee merries gepresenteerd waarbij de merrie TreeLane’s Happy Elora (v. Westide Mirah 2, f. N. Oving – Treelane, e. N. de Vries) een eerste premie in ontvangst mocht nemen. De jury omschreef haar als een mooie royale merrie, met veel takt, balans en schoudervrijheid in haar bewegingen. Zij werd dan ook benoemd als Jeugdkampioen 2025.

Driejarige merries

Aan kop in deze rubriek werd F.G. Grote Veld’s First Love (v. Rickamore Surf Sparrow, f/e Comb. L. Fransen & R. Groen) geplaatst en beloond met een eerste premie. Zij werd als enige merrie in deze rubriek beloond met een eerste premie. Een merrie mooi in het type en goed gelijnd, maar miste echter nog iets front en de draf was wat vlak en gehaast.

Ruinenkampioenschap

In de ruinenrubriek verschenen drie pony’s in de baan. Net als vorig jaar werd Charlie’s Pride (v. Maghera Fadda Lad, f. P. Gallagher, e. F.C. Blees) aan kop geplaatst. De ruin viel op door zijn mooie oprichting, fijne stap en correcte rastypige bouw. In de draf mocht het achterbeen nog iets krachtiger ondertreden.

4 t/m 7-jarige merries

Drie van de vier merries werden in deze rubriek door de jury beloond met een eerste premie. De koppositie was voor L’ Otto’s Miss Maeve (f/e M. Hoffmans) van de meervoudige kampioenshengst Otto van Strijthagen, die zich op positieve wijze wist te onderscheiden. De jury omschreef haar als een royale merrie, met een goede stap, een draf die nog iets meer oprichting mocht hebben en werd beloond met het Sterpredikaat.

Acht jaar en oudere merries

De merrie Laura’s Joy (v. Teach Mo r Pat, f. Bridle Mc Brien e. G. den Broeder) mocht 1 van de 2 in deze rubriek verstrekte eerste premies in ontvangst nemen en werd als rubriekswinnaar uitgeroepen. Later werd zij als kersverse stermerrie tot Merriekampioen 2025 uitgeroepen.

Stermerries

In de rubriek voor eerder verklaarde Stermerries werden vijf merries gepresenteerd. Aan kop ging Dana van de Haar (Blue Jeans 14, f. F. Dam, e. J.C. de Jong) met haar goede stap en mooie toplijn. De merries Skærgårdens Do it for Love (v. Wirtsmühle Delaney’s , f. Stutteri Skærgården, e Comb. L. Fransen & R. Groen) en Cloonmore Melody Queen (v. I Love You Melody, f. JF. Rice, e. N. Oving – TreeLane) kwamen in aanmerking voor het Keurpredikaat. De jury oordeelde dat zij voldoende kwaliteit hadden om dit predikaat toe te kunnen kennen.

Bestgaande rubrieken

De bestgaande rubrieken waren gesplitst in deelnemers tot 16 jaar en ouder. Met veel enthousiasme en inzet werden de pony’s dressuurmatig en op de sprong getoond. De winnaars per rubriek zijn:

– Rubriek Bestgaande Rijpony Dressuur (tot 16 jaar): Gleann Mo r Lucy (v. Cuileog Cashel, f. F. O’Reilly, e. D.E. Godefroij) met amazone Madelaine Schaap. “Een sensibele en goed luisterende pony, waar je met alle vertrouwen je kind op zet”.

– Rubriek Bestgaande Rijpony Dressuur (vanaf 16 jaar): Oakland Hero (v. Maam Hero, e. J.C. de Jong) met amazone Jasmijn kosterman. “Ging af en toe wat diep in de aanleuning, maar toonde veel balans in al zijn overgangen, zowel naar voren als terug.”

– Rubriek Bestgaande Rijpony Springen (tot 16 jaar): Lissyegan Queen (v. Caherlistrane Sammy, f. J. Campbell, e. L. Derks) “Hij zorgde goed voor zichzelf én voor zijn ruiter; hij voelde de situatie feilloos aan en kan ruiters veel leren.”

– Rubriek Bestgaande Rijpony Springen (vanaf 16 jaar): Dana van de Haar (v. Blue Jeans 14, f. F. Dam, e. J.C. de Jong) “Een slimme pony, zeer fijn te rijden en snel in haar reacties.”



Bron: Persbericht