“Ik ken Robert Lindholm niet. Hij is NIET mijn sponsor, noch een cliënt of vriend. Ik heb de man nog nooit gezien”, schrijft Laura Graves nog geen tien minuten nadat de redactie van De Paardenkrant contact met haar opneemt over dr. Lindholm en zijn vrouw Carolyn.

SELL veulenveiling, Van Olst Sales, EDS

De naam van Robert Lindholm uit Californië duikt als eerste op in de media bij de SELL Veulenveiling Brabant, hij zou de veilingtopper Monte Carlo Texel (v. Toto jr) gekocht hebben voor 27.000 euro van fokker Wim van der Linde. Geld heeft Van der Linde tot op heden nog nooit gezien.

Vervolgens koopt Lindholm in het najaar van 2017 ook nog drie paarden in de veiling van Gertjan van Olst en in april van dit jaar slaat hij weer toe op de Excellent Dressage Sales, daar koopt hij twee paarden en de veilingtopper bij de veulens. Noch bij Van Olst, noch bij de mannen achter de EDS rekent Lindholm af.

Duitsland en Denemarken

Ook in Duitsland en Denemarken gaat de telefoon vanuit Amerika. Voor een totaalbedrag van 87.000 euro bracht Lindholm afgelopen weekend telefonisch het hoogste bod uit op vier veulens op de Nordic International Sales van Andreas Helgstrand, het Westfaalse stamboek en het Deense stamboek.

Prinsjesdag: drie veulens afgenomen en betaald

Prinsjesdag – de veiling waar Robert Lindholm wél betaalt en afneemt. Het zou zomaar een nieuwe slogan kunnen zijn. Lindholm kocht vorig jaar op de Prinsjesdag veiling drie veulens voor een totaalbedrag van zo’n 50.000 euro en wonder boven wonder zijn de veulens daar wel afgenomen. Het duurde even, maar de organisatie van Prinsjesdag lukte het wél om Lindholm aan het betalen te krijgen: “Bij ons zijn de veulens betaald en naar Amerika vertrokken”, meldt Linda Mailly.

Lees het hele verhaal over Robert Lindholm met reacties van alle betrokkenen én de man zelf in De Paardenkrant van deze week.

Nog geen abonnee? Klik hier. Losse editie bestellen? Klik hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl