Twee kampioenen uit stam Zirocco Blue op SF-keuring: een Untouchable en een Casall

Op de Selle Français hengstenkeuring in Saint-Lô kwamen beide kampioenen dit jaar uit de fokkerij van Haras des Forêts (familie Paris) én uit de directe stam van Zirocco Blue VDL. Bij de driejarigen (die in de vorm van een tiendaagse test werden gekeurd) werd Jet des Forêts (Untouchable uit Eclipse des Forets v. Calvaro x Dollar de la Pierre) kampioen en bij de 2,5-jarigen (reguliere keuring met onder andere vrijspringen) Kasallito des Forêts (Casall x Lupicor x Orlando).

Niet alleen de fokkerij van familie Paris maakte veel indruk op de keuring, maar ook de vader van Jet des Forêts.

Vijf goedgekeurde zonen voor Untouchable

De door Willem van Hoof gefokte KWPN-hengst Untouchable (Horse la Loi II x Heartbreaker), die inmiddels al enige jaren (onder andere) in Franse dienst is bij Group France Elevage (en daar tot de populairste hengsten behoort en van 2017 tot 2022 rond de 2.000 merries heeft gehad), was de topleverancier van de keuring. Zeven van zijn nakomelingen werden voorgesteld, vijf daarvan goedgekeurd. Daaronder vier driejarigen die dus onder het zadel werden beoordeeld (daaronder dus de kampioen en twee hengsten die als ‘veelbelovend’ werden gekenmerkt door het stamboek.

Mylord Carthago had ook zeven zonen op de keuring, daarvan werden er vier goedgekeurd. Twee driejarigen werden daarvan als ‘veelbelovend’ beschreven.

Diarado leverde de reservekampioen met Joker d’Euskadi (mv. L’Arc de Triomphe) en Jackson Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) werd derde.

Casall-kampioen bij tweejarigen

Bij de tweejarigen was de kampioenstitel voor Kasallito des Forêts, die niet zo nauw verwant is aan Zirocco Blue als Jet des Forêts, maar wel uit dezelfde stam komt. Uit de moeder van Jet des Forêts had familie Paris met Kasall des Forêts ook nog een hengst in de top. Deze hengst werd als vierde geplaatst.

Katoki de Riverland (Catoki x Action-Breaker) werd tweede en Kyo de Bieville (Cornet Obolensky x Kannan). De vijfde hengst in de top komt uit een KWPN-merrie: Kado de Felines (Conthargos uit Ja Barones v. Vigo d’ Arsouilles).

In totaal werden 56 hengsten goedgekeurd, veel voor Franse begrippen.

Bron: Horses.nl/St. Georg