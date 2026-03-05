‘Rijdbaarheid is de grootste kracht: iedereen kan met een Corydon wegrijden’

Corydon van T&L (Cornado I x Chacco-Blue) werd in 2013 als 2,5-jarige gehuldigd als reservekampioen van de hengstenkeuring van Oldenburg-International. Luc Tilleman kocht de hengst daar voor 110.000 euro. Inmiddels is de hengst vijftien jaar en behoort hij tot één van de beter verervende hengsten van zijn jaargang. Op de HorseTelex D-ranking (nakomelingen tot en met elf jaar, minimaal veertig op FEI-niveau) staat Corydon op de derde plaats – en dat zonder grote aantallen merries gedekt te hebben in de eerste jaren.

Rick Helmink Door

“De rijdbaarheid zou ik als zijn belangrijkste kwaliteit willen noemen”, zegt Luc Tilleman. “Hij brengt paarden waar zowel de amateur als de professional mee overweg kan en dat zijn de paarden die we nodig hebben, ook voor de toekomst.”

“Wat daarvan wel een grappig voorbeeld is: Paulus-L. Hij is verkocht aan Vladimir Tuganov en wordt getraind door René Tebbel. Tebbel heeft hem twee weken geleden in Sharjah een keer voor Tuganov uitgebracht. En hij werd daar gewoon even derde in de Wereldbeker. Tebbel heeft al jaren geen wedstrijden meer gereden, stapte erop en reed zo naar een topklassering in een zware proef. Dat is exemplarisch voor de nafok van Corydon.”

Lees meer over Corydon van T&L en zijn ververving in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online



Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop