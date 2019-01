Terugblik: Tien jaar winnaars KWPN Hengstencompetitie springen

Donderdagavond staat op de KWPN Hengstenkeuring in 's-Hertogenbosch de finale van de Blom Hengstencompetitie springen op het programma. Horses.nl zette voor u de winnaars van de afgelopen tien jaar op rij. Bekijk de voormalig winnaars hieronder:

Het overzicht loopt van 2009 tot en met 2018.

2009

De klasse L werd in dit jaar gewonnen voor Zidane (Ladas x Graf Grannus) onder het zadel van Mathijs van Asten. Zidane sprong de gehele competitie met veel gemak en kreeg op snelheid alleen maar meer afdruk en snellere reflexen. Een verdere sportcarrière zat er voor de Holsteiner niet in: door een hardnekkige blessure werd hij teruggetrokken uit de sport.

Wallenberg wint klasse M

Peter Geerink stuurde de vliegensvlug van de grond springende Wallenberg (Stakkato x Libero H) naar een spectaculaire zege in het M. Eric van der Vleuten nam de hengst in het jaar daarna over en startte de hengst een aantal keer internationaal. De schimmelhengst staat hedendaags in de Verenigde Staten waar Kelli Cruciotti hem in 2016 voor het laatst internationaal startte.

Z/ZZ voor Vegas VDL

Vegas VDL (Atlantic x Jus de Pomme) werd voorgesteld door Dennis van Tilburg. Een jaar daarvoor eindigde hij op de zesde plaats in de klasse M, maar een langdurige sportcarrière heeft de hengst niet gekend: een blessure gooide roet in het eten. Een aantal van zijn kinderen komt uit in de internationale springsport en zoon Cadet (mv. Odermus R) is AES-goedgekeurd.

L-winnaar Zidane



2010

KWPN Verrichtingstopper Applaus (Unistar x Hugo) maakte onder Henry Stegeman veel indruk in de klasse L en won de finale dankzij een scherpe rit. Tot 2015 sprong de hengst daarna enkele internationale CSI2* 1,35 meter, maar verscheen daarna niet meer in de ring. Hij bracht enkele internationale springende kinderen en één goedgekeurde zoon voort.

Wederom winst voor Zidane

Ladas-zoon Zidane zette zijn succesreeks onder Van Asten voort en won de klasse M.

Vrieling en Wittinger VDL winnen Z/ZZ

In de klasse M eindigde Wittinger VDL (Indoctro x Nimmerdor) onder Jur Vrieling in 2009 niet in de klasse M, maar maakte dat in de finale van de klasse Z/ZZ goed met de winst. Tot 2013 bleef hij succesvol bij Vrieling, maar na zijn verkoop naar de Verenigde Staten bleef het stil rondom de hengst. Bij het KWPN werd in 2010 zoon Chapeau Valiere goedgekeurd.

L-winnaar Applaus



2011

Michel Hendrix reed de reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2009, Bustique (Indoctro x Grannus), dankzij een nette rit naar de L-winst. Hendrix reed de hengst later op internationaal 1,45 meter-niveau, alvorens hij in 2015 naar de Verenigde Staten werd verkocht. Dit jaar werd hij door Stal Hendrix weer teruggehaald naar Nederland dankzij opvallende prestaties van zijn kinderen.

M-zege voor Chello III VDL

Onder Marcel de Boer sprong Chello III VDL (Contender x Sandro) – de volle broer van – naar de zege in de klasse M. Drie jaar later werd de hengst verkocht naar Frankrijk, waar hij tot 2017 in de internationale sport tot 1,40 meter werd uitgebracht. Bij het KWPN werd zoon Felton VDL goedgekeurd.

Wederom Z/ZZ voor Vrieling

Na vorig jaar de zege in de klasse Z/ZZ, ging Jur Vrieling dit jaar op herhaling. Nu met Zavall VDL (Casall x Emilion). De bruine hengst bleef bij Vrieling onder het zadel en sprong zich meerdere malen in de prijzen in de internationale sport. Bijna anderhalf jaar geleden werd hij voor het laatst in de ring gespot. Meerdere kinderen springen internationaal, twee zonen werden goedgekeurd voor de dekdienst.

L-winnaar Bustique



2012

Charisma (Stakkato x Cassini I) sprong in het L naar de overwinning met Patrick Lemmen in het zadel. De machtige Zangersheide-gefokte hengst won de finale én de competitie. Op achtjarige leeftijd sprong hij in 2015 een aantal internationale rubrieken tot 1,40 meter onder Marc Houtzager en zijn vrouw, maar werd datzelfde jaar verkocht naar de Verenigde Staten. Hij heeft twee goedgekeurde zonen, waaronder de KWPN-gekeurde Jenkins.

Succesverhaal in klasse M

Met een vlekkeloze rit won Q. Breitling LS (Quintero x Acord II) onder Sjaak Sleiderink het M springen. Het talent van de hengst bleef niet onopgemerkt en hij werd een jaar later aangekocht door de sponsor van Beezie Madden. Sindsdien springt de combinatie uiterst succesvol en in 2018 beleefden ze een top jaar met onder andere het winnen van de Wereldbekerfinale in Parijs. Ook de nafok laat van zich horen.

Zambesi TN oppermachtig in Z/ZZ

Met de finale- en competitiewinst was Zambesi TN (Heartbreaker x Calvaro Z) onder Sjaak Sleiderink de waardige Z/ZZ-winnaar. Hoewel de hengst later zelf sprong tot 1,45 m-niveau, lijkt hij vooral een goede vererver. Zo tekende hij o.a. voor het vaderschap van een Westfaalse reservekampioen en drie KWPN-goedgekeurde hengsten.

L-winnaar Charisma



2013

Met de finale- en competitiewinst sloeg Don Diablo (Vittorio x Calvados) onder Pieter Keunen een dubbelslag in de klasse L. Het begin van een succesvolle carrière van de hengst, die o.a. in 2016 de bloedstollende barrage van de VHO Trofee won. Hedendaags springt de vos onder Michel Hendrix op 1,60 m. De oudste kinderen zijn pas zes jaar. Uit zijn derde jaargang is Kardinaal HX KWPN-goedgekeurd.

M voor Cidane

De winst in de klasse M was het begin van een mooie carrière van Cidane (Heartbreaker x G. Ramiro Z). Onder Kristian Houwen won de extreem voorzichtige hengst een jaar later ook de klasse Z en in 2014 de Isah Cup. In 2015 vertrok de hengst naar de Verenigde Staten en liep in de internationale sport onder James Paterson-Robinson.

Bugatti VDL grijpt Z/ZZ

Bugatti VDL (Silverstone x Indoctro) en John Popely gingen als leiders van het tussenklassement de finale in en maakten het daar af met de competitiewinst. In 2014 won hij onder Suzanne Tepper de VHO Trofee en ging een maand later naar de Amerikaanse Nicole Bellissimo – de dochter van Tryon-man Marc Bellissimo. De hengst sprong internationaal op het hoogste niveau en bracht enkele internationaal springende nakomelingen.

L-winnaar Don Diablo



2014

Met veel vechtlust en voorzichtigheid won Edinburgh (Vleut x Darco) onder Kristian Houwen het L. Houwen en Edinburgh vormen hedendaags nog steeds een combinatie en behaalden samen mooie resultaten in zowel jonge paarden-competities als internationale rubrieken op 1,50 m. Zijn eerste zonen en dochters verschenen vorig jaar voor het eerst op keuringen.

Efficiënte Do Spiritivo

De efficiënt en gemakkelijk springende VDL Groep Do Spiritivo (Indoctro x Corrado I) eiste met Niclas Parmler de winst in het M op. Net als L-winnaar Edinburgh is de hengst succesvol geweest in de jonge paarden-rubrieken en loopt nu internationaal onder Leopold van Asten. De hengst heeft maar een handjevol nakomelingen.

Dubbele winst Cidane

Cidane won onder Kristian Houwen de klasse Z/ZZ, voor het tweede jaar op rij winnaar.

L-winnaar Edinburgh



2015

Een balk in de finale weerhield Freeman VDL (Emmerton x Chin Chin) en Jur Vrieling er niet van de competitie in de klasse L te winnen. De kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2013 wordt nog steeds gereden door Vrieling en won vorig jaar internationaal op CSI Drachten en CSI Ommen.

Twee voor Edinburgh

Vorig jaar winnaar klasse L en in 2015 winnaar klasse M: Edinburgh onder Kristian Houwen.

Machtige Dakar VDL wint Z/ZZ

De extra springende Dakar VDL (Cardento x Nimmerdor) liet in de finale onder James Billington zien over veel snelheid te beschikken. Afgelopen jaar won hij onder Jur Vrieling de VHO Trofee. Op keuringen en in IBOP-testen doen de dochters van de hengst het opvallend goed.

L-winnaar Freeman VDL



2016

Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) verzamelde onder Willem Greve al veel punten in de competitie en een balkje in de finale weerhield hem daardoor niet van de eindzege. Van de hengst kwamen in dat jaar maar liefst 234 veulens, waarvan twee hengsten zijn doorverwezen naar de derde bezichtiging. Een hengst die in sport – inmiddels internationaal 1,45 m – en fokkerij goed presteert.

Overslaanbare Florian

Met een ijzersterke rit in de finale en geen enkele fout in de competitie was Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento) onder Albert Zoer de onbetwiste M-winnaar. Zoer en Florian starten tegenwoordig internationaal 1,45 m, waarin het duo meerdere overwinningen heeft behaald.

Ever Blue voorbij Edinburgh

Dit jaar geen competitiewinst voor een dit jaar weigerende Edinburgh, maar voor Blom’s Ever Blue (Zirocco Blue VDL x Indorado) en Mitchel Sonneveld. Later in het jaar werd de hengst verkocht aan de Amerikaan Charlie Jayne. Na 2017 werd de internationaal springende hengst niet meer in de sport uitgebracht.

L-winnaar Grandorado TN



2017

Hotspot (Hors La Loi II x Nabab de Reve) was met Mathijs van Asten in het zadel de grote winnaar van de klasse L. Een jaar later mocht de hengst zich als derde opstellen in de klasse Z/ZZ. Zijn oudste kinderen zijn pas drie jaar oud, maar er is wel al een goedgekeurde zoon: LSS Toscassini.

Twee voor Grandorado TN

In de klasse M winst voor de L-winnaar van 2016: Grandorado TN onder Willem Greve.

Dubbel voor Florian

En ook een dubbel voor Florian en Albert Zoer: na de M-winst in 2016 nu Z/ZZ-winst.

L-winnaar Hotspot



2018

Met veruit de snelste tijd wonnen Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer) en Bas Moerings de competitie en de finale zelf. De hengst maakte in acht parcoursen geen enkele fout en is ook dit jaar in de klasse M goed op weg. In 2017 en 2018 werden de eerste nakomelingen geboren.

M voor Highway M TN

In de competitie werd de vechtlust van Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) al beloond en dankzij een supersnelle rit waren Zoï Snels en de hengst na de eerste omloop in de finale al verzekerd van de winst. In 2018 maakte hij zelf indruk in de Blom Cup en liet een aansprekende collectie veulens zien.

Competitie Z/ZZ voor Graziano

Nadat Graziano (Baltic VDL x Great Pleasure) onder Steven Veldhuis vierde werd op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken in 2017, ging de hengst naar Micky Morssinkhof. Onder deze amazone won de makkelijk springende hengst in 2018 de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ. Zijn oudste kinderen zijn vier.

L-winnaar Ipsthar



